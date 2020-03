Hands On – The Elder Scrolls Online: Greymoor

Empezar un juego online hoy en día es un trabajo monumental. A diferencia de otro tipo de títulos, los cuales salen al mercado, reciben un par de actualizaciones a lo largo de un año y su ciclo termina, los MMORPG podrían nunca finalizar. Aquel que decide entrar a estos mundo virtuales es un valiente que merece un reconocimiento. Aunque Final Fantasy XIV y World of Warcraft pueden ser las primeras opciones para muchas personas, Bethesda y ZeniMax Online constantemente se han esforzado para convertir a The Elder Scrolls Online en un mundo virtual digno para todos los fans de esta saga, y con Greymoor, su siguiente expansión, continúan con su ardua labor.

2020 marca el sexto aniversario de The Elder Scrolls Online. Aunque en sus inicios no tuvo un cálido recibimiento, a lo largo de los años ha cambiado lo suficiente para contar con una saludable base de fans, los cuales esperan con ansias cada nueva actualización y expansión, y en un par de meses podrán de gozar de Greymoor.

Antes de que Greymoor le dé la oportunidad de visitar el oeste de Skyrim a todos los fans de este MMO el próximo el 18 de mayo para PC y Mac, y para PlayStation 4 y Xbox One el 2 de junio, tuve la oportunidad de probar un preview, el cual me demostró algunas de las novedades en la historia y gameplay que están en camino. Antes que nada, hay que dejar en claro un punto, la versión de Greymoor que experimente se encontraba en un estado aún en desarrollo, por lo cual parte de mi experiencia no fue la mejor ni la que llegará a los usuarios, aunque esto se refiere más a algunos aspectos técnicos, los cuales no estarán presentes en el lanzamiento final, de igual forma, mucho de lo que viví puede cambiar en el futuro.

El lado oscuro de Skyrim

Greymoor representa el segundo capítulo en una narrativa que planea contar The Elder Scrolls Online a lo largo de un año. El previo DLC, conocido como Harrowstorm, fue la introducción a The Dark Heart of Skyrim, una historia enfocado en aspectos más góticos, en brujas, hombres lobo y vampiros en el mundo de Tamriel. Mientras que la previa expansión tenía un mayor énfasis en aspectos PvP y en las brujas, Greymoor por fin nos da una verdadera mirada a esta historia sombría y le da un mayor peso a los vampiros, tanto en la narrativa, como en el gameplay.

Las cosas no se encuentran bien en el oeste de Skyrim. No sólo están lidiando con un enfrentamiento contra el este, sino que extraños portales rojos han aparecido en el cielo y la gente desaparece misteriosamente. Será nuestra tarea investigar estos sucesos, lo cual nos llevará a recorrer todos los rincones de esta región y entablar amistades con todo tipo de seres en nuestro camino, desde un vampiro bastante formal, hasta una guerrera medio humana-medio gigante.

Como es costumbre con este tipo de juegos, la exploración y la decisión de los jugadores toma un mayor énfasis. Aunque los puntos importantes de la historia siempre se van a llevar a cabo de la misma manera, las acciones que tomes pueden modificar la manera en la que llegas a cierto desenlace. Desde las pequeñas conversaciones, hasta enfrentamientos contra ciertos enemigos, tu elección puede dictar tu reputación en ciertos pueblos o relación con otros personajes.

Lo más interesante de esta expansión, es que podrás disfrutar de este contenido sin importar si has completado de pies a cabeza TESO, o si eres un pequeño guerrero de nivel 1. Zenimax Online y Bethesda introdujeron este concepto desde la última expansión y esta es una forma maravillosa de alentar a todo tipo de jugador de explorar una nueva región e historia sin importar en qué punto de su aventura interminable se encuentre.

No podría decir a ciencia cierta cuáles serán los elementos que se conserven en la versión final, pero es bastante agradable tener conversaciones con personajes que se siente tridimensionales y no sólo como libros de texto que te dicen hacia donde ir. Espero que todos los vampiros amigables que conocí en esta aventura conserven su personalidad y me sigan hablando como amigos de secundaria.

Vampiros, antigüedades y combates

Greymoor se desarrolla 100 años antes de The Elder Scrolls V, así que no esperen encontrarse con el mismo Skyrim. Las cosas han cambiado, y esta nueva expansión le da un mayor énfasis a la exploración de cavernas. Mientras que aproximadamente el 60% o 70% del mapa del oeste está compuesto de campos abiertos, lagos y montañas cubiertas de nieve, el resto nos ofrece complicadas secciones de catacumbas y cuevas que albergan todo tipo de criaturas que están al acecho de nuestra carne y sangre.

Esta nueva expansión introduce dos conceptos nuevos, y expande uno que ya se encontraba en el juego base. A pesar de que la clase de vampiros ya existían dentro de TESO, Greymoor aumenta las diferentes habilidades que ofrece esta clase. Pero cuidado, el gran poder que conlleva esta destreza es considerado por muchos como un acto malevo, así que corres el riesgo de ser considerado un criminal en ciertas ciudades, similar a lo que sucede con el camino del nigromante.

La segunda gran novedad puede llegar a conectar con algunas personas, y con otras no tanto, me refiero a las Antigüedades. Esta nueva mecánica está enfocada en todos aquellos que gozan de explorar Tamriel, y se la pasan leyendo todo tipo de libro y pequeña descripción que se pone frente a ellos. Al igual que un arqueólogo como Indiana Jones, puedes encontrar pequeños artefactos a los largo del mapa, los cuales van desde elementos mundanos, como accesorios y muebles para tu casa, hasta armaduras raras.

La idea detrás de las Antigüedades, es seguir un par de pistas hasta llegar a una zona en específico, comenzar un pequeño minijuego de excavación y obtener tu recompensa. Esta opción existe para enriquecer el mundo, hacer más grande el mapa y ofrecer un descanso de todos lo combates contra vampiros y brujas. Como mencione, esta mecánica parece diseñada con un cierto grupo de personas en mente.

Por último, tenemos Kyne’s Aegis, un espacio en donde todos aquellos que aman el combate de The Elder Scrolls pueden disfrutar de una arena para hasta 12 jugadores estilo PvE, es decir, jugadores contra la máquina. En este modo, nuestro objetivo será defender una pequeña isla al norte de Skyrim de los ataques de feroces gigantes.

De igual forma, pueden esperar el tipo de contenido clásico que se ofrece con una nueva expansión. Nuevas ramas, un par de NPC’s extra en el mundo, más áreas para explorar, y un re-balanceo en la forma en que ciertas cosas funcionan en este mundo virtual.

Algo para todos

De esta forma, Greymoor ofrece algo para todo tipo de jugadores. Aquellos que gozan de la historia, tendrán la oportunidad de explorar una narrativa más gótica, acompañada de la habilidad de re-visitar Skyrim con una nueva perspectiva. Todos los que aman leer y explorar hasta el más mínimo detalle de este mundo le sacarán provecho a las Antigüedades. Y para los fanáticos del meta juego y el combate, Kyne’s Aegis y las nuevas habilidades de vampiros les ofrecerán horas y horas de diversión.

The Elder Scrolls Online: Greymoor estará disponible para PC/Mac el 18 de mayo, y para PlayStation 4 y Xbox One el 2 de junio, y formará parte de la narrativa de The Dark Heart of Skyrim.