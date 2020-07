¡Éstos son los videojuegos que se lanzan en agosto!

Nos encontramos de lleno en la segunda mitad de este caótico 2020 y la supuesta temporada fuerte de lanzamientos está por comenzar. Claro que eso está por verse, pues los planes de las principales compañías de videojuegos se han visto fuertemente afectados por todo lo que está pasando en el mundo. A pesar de lo anterior, agosto nos tiene guardadas un par de interesantes sorpresas. A continuación te presentamos los títulos que se estarán estrenando en las siguientes cuatro semanas.

4

Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4, PC)

7

Fast & Furious Crossroads (PS4, Xbox One, PC)

Horizon Zero Dawn (PC)

11

Risk of Rain 2 (Switch, PS4, Xbox One, PC)

13

A Total War Saga: Troy (PC)

14

EA Sports UFC 4 (PS4, Xbox One)

18

Microsoft Flight Simulator (PC)

20

Cupid Parasite (Switch) *Solo Japón

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Móviles)

21

Aokana: Four Rhythm Across the Blue (Switch, PS4)

PGA Tour 2K21 (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Samurai Jack: Battle Through Time (Switch, PS4, Xbox One, PC)

25

Kandagawa Jet Girls (PS4, PC)

27

Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition (Switch, PS4, Móviles)

The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (PS4) *Solo Japón

Tell Me Why: Chapter One (Xbox One, PC)

28

Captain Tsubasa: Rise of New Champions (Switch, PS4, PC)

Immortal Realms: Vampire Wars (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Jump Force: Deluxe Edition (Switch)

Madden NFL 21 (PS4, Xbox One, PC)

Project CARS 3 (PS4, Xbox One, PC)

Wasteland 3 (PS4, Xbox One, PC)

Windbound (Switch, PS4, Xbox One, PC)