¡Éstos son los videojuegos que se lanzan en junio!

Junio siempre es muy especial para todos los que amamos los videojuegos, pues cada año se celebra el famoso E3 en el que las principales compañías, muestran al mundo lo que viene de nuevo para la industria. A pesar de que en 2020 todo fue cambiado debido a la situación y de que en este 2021 tendremos algo similar, no nos deja de emocionar lo que nos depara en este mes. Por supuesto, también es una época en la que solemos tener lanzamientos importantes, los cuales, te presentamos a continuación.

1

Ghosts ‘n Goblins Resurrection (PS4, Xbox One, PC)

Necromunda: Hired Gun (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Stonefly (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

3

Astalon: Tears of the Earth (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Wing of Darkness (Switch, PS4, PC)

4

DC Super Hero Girls: Teen Power (Switch)

Evergate (PS5)

The Persistence Enhanced (PS5, Xbox Series X|S, PC)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

8

Chivalry 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Edge of Eternity (PC)

The Elder Scrolls Online (PS5, Xbox Series X|S)

Neptunia ReVerse (PS5)

10

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Ninja Gaiden: Master Collection (Switch, PS4, Xbox One, PC)

11

Game Builder Garage (Switch)

Guilty Gear -STRIVE- (PS4, PS5, PC)

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

18

Metro Exodus Complete Edition (PS5, Xbox Series X|S)

22

Ender Lilies: Quietus of the Knights (Switch, PC)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game (PS4, Xbox One, PC)

24

Alex Kidd in Miracle World DX (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

The Caligula Effect 2 (Switch, PS4) *Solo Japón

Legend of Mana (Switch, PS4, PC)

Nayuta no Kiseki Kai (PS4) *Solo Japón

Samurai Warriors 5 (Switch, PS4) *Solo Japón

The Wicked King and the Noble Hero (Switch, PS4) *Solo Japón

25

Cotton Reboot! (Switch, PS4)

Mario Golf: Super Rush (Switch)

Scarlet Nexus (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Switch)

29

Destroy All Humans! (Switch)

Disgaea 6: Defiance of Destiny (Switch)

Ghoul Patrol (Switch, PS4, Xbox One, PC)

Wonder Boy: Asha in Monster World (PC)

Zombies Ate My Neighbors (Switch, PS4, Xbox One, PC)