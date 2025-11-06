El creador de God of War se burla de Xbox

Bromas en los peores momentos

En estos momentos Xbox está pasando por momentos de evolución, ya que no apuestan por juegos exclusivos para sus consolas, dando la oportunidad a las demás empresas de venderlos en sus respectivas tiendas. Con esto en mente, hay fanáticos que le están perdiendo el respeto a la empresa, y hay quienes hasta se burlan por el hecho de que ya no será parte de la guerra de dispositivos, incluso grandes figuras de la industria entran a esta tendencia.





Una nueva controversia rodea a David Jaffe , creador de God of War y Twisted Metal, luego de realizar un comentario considerado de mal gusto en redes sociales. Todo comenzó cuando un usuario compartió una foto de la tumba de su padre, decorada con dos mandos de Xbox como homenaje, mencionando que ambos solían jugar juntos y que ahora podrían “seguir haciéndolo desde allá arriba”.

Jaffe citó la publicación y escribió “Esto es una XBOX”, haciendo referencia a la reciente campaña publicitaria de Microsoft , lo que provocó una fuerte ola de críticas por parte de la comunidad. Muchos calificaron su mensaje como insensible e irrespetuoso, considerando el contexto personal de la publicación original.

Tras recibir una avalancha de comentarios negativos, el desarrollador respondió con un mensaje aún más polémico: “¡Cállense, malditos llorones! Mis padres también murieron, es una mierda...”, defendiendo su sentido del humor y argumentando que no pretendía ofender. Sin embargo, esta reacción solo intensificó el rechazo entre los usuarios.

Las redes sociales se llenaron de respuestas condenando la actitud del creador. Algunos lo acusaron de buscar atención, mientras que otros señalaron que, aunque el humor puede ser una forma de afrontar el dolor, burlarse de un homenaje personal sobre una pérdida no tiene justificación . La controversia se suma a una serie de incidentes recientes que han mantenido a Jaffe en el centro de la polémica y tener a Xbox en medio de un asunto así quizá no fue la mejor idea.

Vía: IG

Nota del autor: No era el momento para hacer una burla a la empresa. Aunque seguro a más de uno le parecerá gracioso.