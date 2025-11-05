    Revelan al actor de voz del hermano de Shanks de One Piece

    El anime de One Piece está pasando por cambios muy fuertes, dado que la serie ahora tendrá 26 episodios al año, divididos en dos partes, decisión que se tomó para contar con mejor animación, así como evitar tener el ya conocido relleno que no gustaba nada a los fanáticos. Y ahora que se sabe sobre el siguiente arco a explorar, uno de los personajes esenciales del manga finalmente se va a materializar con una persona que le dé voz.


    La saga suma a uno de los actores más reconocidos del anime. Con el lanzamiento del volumen 113, se confirmó oficialmente que Kenjiro Tsuda prestará su talento a Shamrock, uno de los personajes clave del nuevo arco de Elbaf, que se estrenará en 2026. El intérprete, conocido por sus papeles en My Hero Academia y Jujutsu Kaisen, se incorpora a las filas de Toei Animation para dar vida a este importante antagonista.

    Shamrock, uno de los nobles, es presentado como el hermano gemelo de Shanks, lo que lo convierte en una figura central dentro de la trama de Elbaf. Hasta ahora, el personaje había sido interpretado por Shūichi Ikeda para mantener el misterio de su identidad, pero con la revelación oficial, Tsuda tomará el relevo en esta nueva etapa de la serie.

    Aquí el video donde se confirma:

    La elección ha generado gran entusiasmo entre los seguidores de One Piece y los fanáticos del doblaje japonés, pues Kenjiro Tsuda es ampliamente elogiado por su voz profunda y su capacidad para transmitir intensidad emocional. Su trayectoria incluye interpretaciones memorables como Overhaul y Kento Nanami, papeles que consolidaron su reputación como uno de los seiyū más talentosos de la industria.

    Aunque el estreno del arco de Elbaf está previsto para 2026, la expectativa entre los fans ya es enorme. Con Tsuda en el elenco y una trama que promete grandes revelaciones, todo apunta a que esta nueva etapa de One Piece marcará un antes y un después en la historia de los Sombrero de Paja.

    Vía: VD

    Imagen

    Nota del autor: Habrá mucho flashback importante en esa saga. Así que tocará esperar un poco más para admirarla.


