    Nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond le rinde homenaje a Akira

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS04/11/2025 12:25 p. m.

    Después de varios años de espera, Metroid Prime 4: Beyond por fin llegará al Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 4 de diciembre. De esta forma, la Gran N ha compartido un nuevo tráiler de esta aventura, en donde podemos ver un fantástico homenaje a Akira, la icónica película de anime.

    Uno de los elementos más llamativos de Metroid Prime 4: Beyond es la motocicleta que Samus podrá controlar. De esta forma, y como muchos ya lo esperaban, el juego realizará el ya icónico derrape de Akira. Junto a esto, podemos ver un poco más sobre las locaciones que estarán a nuestra disposición, así como todos los peligros que nos esperan.

    El regreso de Samus

    Para aquellos que no han visto Akira, hay una escena en particular en donde el personaje de Kaneda es perseguido por unos pandilleros, y después de un pequeño enfrentamiento, el protagonista realiza un derrape que se ha convertido en uno de los momentos más replicado de las últimas décadas.

    Metroid Prime 4: Beyond se suma a una extensa lista de películas, series, juegos, animes y otros productos que le han rendido honor a Akira. De esta forma, muchos están más que emocionados por el próximo lanzamiento de este título y todo lo que nos ofrecerá el trabajo de Retro Studios.

    Recuerda, Metroid Prime 4: Beyond llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 4 de diciembre del 2025. En temas relacionados, este juego podría recibir un demo. De igual forma, aquí puedes ver un adelanto del libro de arte de Metroid Prime.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Este es un gran momento para ser fan de Metroid. Lo interesante será ver qué sucederá después de Metroid Prime 4: Beyond. La idea de las remasterizaciones de la segunda y tercera entrega son atractivas, pero esto no es todo. Me encantaría ver un nuevo título en 2D, aunque continuar con la historia de Dread suena que es algo complicado.

    Vía: Nintendo

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond le rinde homenaje a Akira
    Nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond le rinde homenaje a Akira
    Nintendo revela cuáles son los juegos más exitosos del Switch 2
    Nintendo revela cuáles son los juegos más exitosos del Switch 2
    El Nintendo Switch 2 supera las 10 millones de unidades
    El Nintendo Switch 2 supera las 10 millones de unidades
    Se filtran imágenes del juego cancelado de Sucker Punch
    Se filtran imágenes del juego cancelado de Sucker Punch
    Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia
    Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia
    Fundador de Rockstar Games explica por qué GTA nunca saldrá de Estados Unidos
    Fundador de Rockstar Games explica por qué GTA nunca saldrá de Estados Unidos
    Cómo los Medios de Videojuegos en Español Moldean el Futuro del Periodismo de Juegos
    Cómo los Medios de Videojuegos en Español Moldean el Futuro del Periodismo de Juegos
    En México declaran que es necesario regular la IA
    En México declaran que es necesario regular la IA
    ¿Call of Duty: Black Ops 7 podría cambiar su fecha de lanzamiento?
    ¿Call of Duty: Black Ops 7 podría cambiar su fecha de lanzamiento?
    Telefónica encuentra comprador para Movistar en México
    Telefónica encuentra comprador para Movistar en México
    Los cambios de episodios en One Piece empiezan a generar consecuencias
    Los cambios de episodios en One Piece empiezan a generar consecuencias
    Square Enix y más compañías se unen contra la inteligencia artificial
    Square Enix y más compañías se unen contra la inteligencia artificial
    Crean remake de Chrono Trigger en Unreal Engine 5
    Crean remake de Chrono Trigger en Unreal Engine 5
    Creador de Dragon Quest recibe galardón del gobierno japonés
    Creador de Dragon Quest recibe galardón del gobierno japonés
    Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5
    Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5
    Bob Esponja llegaría a Fortnite en un futuro
    Bob Esponja llegaría a Fortnite en un futuro
    Los jugadores no están contentos con Mortal Kombat: Legacy Kollection
    Los jugadores no están contentos con Mortal Kombat: Legacy Kollection
    Capcom anuncia colaboración entre Resident Evil y BABYMETAL
    Capcom anuncia colaboración entre Resident Evil y BABYMETAL
    La película de Chainsaw Man triunfa en los cines
    La película de Chainsaw Man triunfa en los cines
    Se dice que Resident Evil: Code: Veronica tendrá remake pronto
    Se dice que Resident Evil: Code: Veronica tendrá remake pronto
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo