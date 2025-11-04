Nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond le rinde homenaje a Akira

Después de varios años de espera, Metroid Prime 4: Beyond por fin llegará al Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 4 de diciembre. De esta forma, la Gran N ha compartido un nuevo tráiler de esta aventura, en donde podemos ver un fantástico homenaje a Akira, la icónica película de anime.

Uno de los elementos más llamativos de Metroid Prime 4: Beyond es la motocicleta que Samus podrá controlar. De esta forma, y como muchos ya lo esperaban, el juego realizará el ya icónico derrape de Akira. Junto a esto, podemos ver un poco más sobre las locaciones que estarán a nuestra disposición, así como todos los peligros que nos esperan.

El regreso de Samus

Para aquellos que no han visto Akira, hay una escena en particular en donde el personaje de Kaneda es perseguido por unos pandilleros, y después de un pequeño enfrentamiento, el protagonista realiza un derrape que se ha convertido en uno de los momentos más replicado de las últimas décadas.

Metroid Prime 4: Beyond se suma a una extensa lista de películas, series, juegos, animes y otros productos que le han rendido honor a Akira. De esta forma, muchos están más que emocionados por el próximo lanzamiento de este título y todo lo que nos ofrecerá el trabajo de Retro Studios.

Recuerda, Metroid Prime 4: Beyond llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el próximo 4 de diciembre del 2025. En temas relacionados, este juego podría recibir un demo. De igual forma, aquí puedes ver un adelanto del libro de arte de Metroid Prime.

Nota del Autor:

Este es un gran momento para ser fan de Metroid. Lo interesante será ver qué sucederá después de Metroid Prime 4: Beyond. La idea de las remasterizaciones de la segunda y tercera entrega son atractivas, pero esto no es todo. Me encantaría ver un nuevo título en 2D, aunque continuar con la historia de Dread suena que es algo complicado.

Vía: Nintendo