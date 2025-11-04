    Nintendo revela cuáles son los juegos más exitosos del Switch 2

    04/11/2025 8:52 a. m.

    Como parte de los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre del año fiscal en curso, Nintendo ha actualizado sus ventas de software. Aquí se ha revelado que cerca del 90% de los usuarios del Switch 2 ya tienen Mario Kart World y, junto a esto, ya sabemos qué tal le fue a Donkey Kong Bananza.

    Por medio de su reporte fiscal, Nintendo ha revelado que Mario Kart World ha vendido 9.57 millones de unidades desde su lanzamiento en junio de este año. Esta es una cifra impresionante al considerar que hay 10.36 millones de unidades de Switch 2. Esto significa que más del 90% de los usuarios de esta consola tienen una copia de este título.

    ¿Qué pasó con Donkey Kong Bananza?

    Considerando que el reporte financiero de Nintendo toma en cuenta las ventas entre julio y septiembre de este año, también se ha revelado que Donkey Kong Bananza ha vendido 3.49 millones de unidades desde su lanzamiento a mediados del pasado mes de julio. Esta no es una mala cifra, y el número va a crecer con el paso del tiempo, pero no está al nivel de otras producciones de esta serie.

    En total, se han vendido más de 20.62 millones de unidades de software en el Switch 2. De este número, la mitad corresponde solo a Mario Kart World. Será interesante ver cómo avanza esta cifra conforme pase el tiempo, especialmente considerando que esta ha sido una temporada pesada con lanzamientos como Pokémon Legends: Z-A y Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

    ¿Qué hay del Switch?

    Junto a toda la información del Switch 2, Nintendo también actualizó los datos relacionados con el Switch. La consola del 2017 ya cuenta con más de 1.4 mil millones de unidades de software vendidas. Sin embargo, no hubo algún cambió importante en su lista de los juegos más populares. Esto significa que Mario Kart 8 Deluxe sigue a la cabeza.

    Considerando que el enfoque de Nintendo ya está en el Switch 2, la cantidad de software que veamos en la consola de 2017 disminuirá. Para el resto del año fiscal, Metroid Prime 4: Beyond es el único lanzamiento de gran perfil para esta consola, y es algo que también llegará al nuevo hardware. En temas relacionados, el Switch 2 supera las 10 millones de unidades vendidas. De igual forma, esta sería la fecha para el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es increíble que el 90% de los usuarios del Switch 2 tenga Mario Kart World. Sin embargo, será interesante saber bien cuál es el porcentaje de personas que compraron una copia por separado, y aquellos que adquirieron el paquete entre el hardware y el software.

    Vía: Nintendo 

