Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia

Los jugadores amaron el fallo

Hace algunas semanas llegó al mercado Battlefield 6, título que está limpiando el nombre de la franquicia después del lanzamiento anterior que no terminó por convencer a todos. Y con este regreso los jugadores están bastante contentos, aunque como en todo producto de la actualidad, los errores no faltan. Y es que surgieron datos descubiertos por los jugadores, donde estos se benefician en el apartado en línea.

DICE y Electronic Arts han solucionado un curioso fallo que permitía a los jugadores acumular enormes cantidades de experiencia (XP) en el nuevo modo Strikepoint. El error, detectado tras el lanzamiento de la Temporada 1, provocaba que un equipo recibiera un incremento descomunal de XP cuando sus oponentes abandonaban la partida, lo que llevó a varios jugadores a aprovechar el bug para progresar rápidamente.

De acuerdo con los medios, algunos usuarios incluso organizaron partidas entre escuadras para turnarse y abandonar el juego, otorgándose mutuamente millones de puntos de experiencia. Aunque EA no mencionó directamente el exploit, la cuenta oficial de Battlefield Comms en X confirmó que se habían hecho “ajustes temporales” en la cantidad de XP obtenida, con el fin de mantener una progresión justa y consistente mientras se trabaja en una solución definitiva.

El error fue calificado por la comunidad como uno de los más inusuales en la historia reciente del juego, ya que beneficiaba tanto a quienes explotaban el fallo como a algunos jugadores que simplemente se vieron favorecidos de manera involuntaria cuando sus rivales abandonaban las partidas. En varios casos reportados en Reddit y los foros de EA, los usuarios afirmaron haber recibido millones de XP en cuestión de minutos.

Por ahora, DICE asegura que el problema de Battlefield 6 está controlado y que prepara una actualización permanente para prevenir que se repita. Mientras tanto, los ajustes implementados buscan estabilizar el sistema de progresión y evitar nuevos abusos, manteniendo equilibrada la experiencia competitiva dentro del modo Punto de Ataque.

Recuerda que el juego está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: TT

Nota del autor: Malas noticias para quienes se están enterando a estas alturas del bug, pues ya lo repararon.