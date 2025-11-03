    Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS03/11/2025 7:07 p. m.

    Los jugadores amaron el fallo

    Hace algunas semanas llegó al mercado Battlefield 6, título que está limpiando el nombre de la franquicia después del lanzamiento anterior que no terminó por convencer a todos. Y con este regreso los jugadores están bastante contentos, aunque como en todo producto de la actualidad, los errores no faltan. Y es que surgieron datos descubiertos por los jugadores, donde estos se benefician en el apartado en línea.

    DICE y Electronic Arts han solucionado un curioso fallo que permitía a los jugadores acumular enormes cantidades de experiencia (XP) en el nuevo modo Strikepoint. El error, detectado tras el lanzamiento de la Temporada 1, provocaba que un equipo recibiera un incremento descomunal de XP cuando sus oponentes abandonaban la partida, lo que llevó a varios jugadores a aprovechar el bug para progresar rápidamente.

    De acuerdo con los medios, algunos usuarios incluso organizaron partidas entre escuadras para turnarse y abandonar el juego, otorgándose mutuamente millones de puntos de experiencia. Aunque EA no mencionó directamente el exploit, la cuenta oficial de Battlefield Comms en X confirmó que se habían hecho “ajustes temporales” en la cantidad de XP obtenida, con el fin de mantener una progresión justa y consistente mientras se trabaja en una solución definitiva.

    El error fue calificado por la comunidad como uno de los más inusuales en la historia reciente del juego, ya que beneficiaba tanto a quienes explotaban el fallo como a algunos jugadores que simplemente se vieron favorecidos de manera involuntaria cuando sus rivales abandonaban las partidas. En varios casos reportados en Reddit y los foros de EA, los usuarios afirmaron haber recibido millones de XP en cuestión de minutos.

    Por ahora, DICE asegura que el problema de Battlefield 6 está controlado y que prepara una actualización permanente para prevenir que se repita. Mientras tanto, los ajustes implementados buscan estabilizar el sistema de progresión y evitar nuevos abusos, manteniendo equilibrada la experiencia competitiva dentro del modo Punto de Ataque.

    Recuerda que el juego está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

    Vía: TT

    Imagen

    Nota del autor: Malas noticias para quienes se están enterando a estas alturas del bug, pues ya lo repararon.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia
    Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia
    Cómo los Medios de Videojuegos en Español Moldean el Futuro del Periodismo de Juegos
    Cómo los Medios de Videojuegos en Español Moldean el Futuro del Periodismo de Juegos
    En México declaran que es necesario regular la IA
    En México declaran que es necesario regular la IA
    ¿Call of Duty: Black Ops 7 podría cambiar su fecha de lanzamiento?
    ¿Call of Duty: Black Ops 7 podría cambiar su fecha de lanzamiento?
    Telefónica encuentra comprador para Movistar en México
    Telefónica encuentra comprador para Movistar en México
    Los cambios de episodios en One Piece empiezan a generar consecuencias
    Los cambios de episodios en One Piece empiezan a generar consecuencias
    Square Enix y más compañías se unen contra la inteligencia artificial
    Square Enix y más compañías se unen contra la inteligencia artificial
    Crean remake de Chrono Trigger en Unreal Engine 5
    Crean remake de Chrono Trigger en Unreal Engine 5
    Creador de Dragon Quest recibe galardón del gobierno japonés
    Creador de Dragon Quest recibe galardón del gobierno japonés
    Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5
    Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5
    Bob Esponja llegaría a Fortnite en un futuro
    Bob Esponja llegaría a Fortnite en un futuro
    Los jugadores no están contentos con Mortal Kombat: Legacy Kollection
    Los jugadores no están contentos con Mortal Kombat: Legacy Kollection
    Capcom anuncia colaboración entre Resident Evil y BABYMETAL
    Capcom anuncia colaboración entre Resident Evil y BABYMETAL
    La película de Chainsaw Man triunfa en los cines
    La película de Chainsaw Man triunfa en los cines
    Se dice que Resident Evil: Code: Veronica tendrá remake pronto
    Se dice que Resident Evil: Code: Veronica tendrá remake pronto
    Estudio revela que jugar Zelda: Breath of the Wild ayuda a la salud mental
    Estudio revela que jugar Zelda: Breath of the Wild ayuda a la salud mental
    YouTube se convierte en la principal plataforma de México
    YouTube se convierte en la principal plataforma de México
    Starfield en PS5 ya tendría ventana de lanzamiento
    Starfield en PS5 ya tendría ventana de lanzamiento
    Productor de Silent Hill f defiende al juego de la inteligencia artificial
    Productor de Silent Hill f defiende al juego de la inteligencia artificial
    Tron: Ares es un fracaso rotundo para Disney
    Tron: Ares es un fracaso rotundo para Disney
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo