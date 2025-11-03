Fundador de Rockstar Games explica por qué GTA nunca saldrá de Estados Unidos

No habrá viajes a otros continentes

En estos momentos el juego más esperado para consolas es GTA VI, entrega en la que veremos a un par de personajes pasar por varias desventuras en la conocida Vice City, la cual a la par se inspira de Miami, Florida en los Estados Unidos. Y si bien todos están de acuerdo con la idea, hay algunos otros que se preguntan si en algún momento habrá otro juego de la saga fuera de dicho país, y en torno a ese tema, surgieron nuevas noticias.

El cofundador de Rockstar Games, Dan Houser , ha aclarado por qué la saga seguirá ambientándose en Estados Unidos y no explorará escenarios fuera del país. En una entrevista con el podcast de Lex Fridman, el exguionista principal de la serie explicó que la esencia está profundamente ligada a la cultura estadounidense, lo que hace difícil trasladar su identidad a otro contexto.

Houser recordó el caso de GTA: London, lanzado hace más de dos décadas para PS1, señalando que aunque fue “simpático y divertido”, la franquicia encontró su verdadera voz al retratar los excesos y contradicciones de la sociedad norteamericana. “Para un juego completo de GTA, siempre decidimos que había tanta esencia estadounidense inherente a la propiedad intelectual que sería muy difícil hacer que funcionara en Londres o en cualquier otro lugar”, explicó. “Necesitabas armas, necesitabas esos personajes grandilocuentes... el juego trataba demasiado sobre Estados Unidos, incluso visto desde la perspectiva de un extranjero”.

Esa visión se mantiene en GTA VI, ambientado en la reinterpretación de Florida. A juzgar por los avances mostrados, la sátira sobre la cultura estadounidense volverá a ser un eje central de la narrativa. El vínculo entre GTA y Estados Unidos es tan fuerte que la Universidad de Tennessee ofrecerá en 2026 un curso académico dedicado a analizar la franquicia desde una perspectiva histórica y cultural.

La postura de Houser recuerda la de Todd Howard, director de Bethesda, quien también afirmó que la saga Fallout permanecerá en suelo estadounidense debido a su estrecha relación con la “ingenuidad americana” y la crítica al sueño americano. En ambos casos, las franquicias parecen inseparables del contexto sociopolítico que las inspiró y que continúa alimentando su identidad.

Vía: IGN

Nota del autor: Con toda la información en mente, es evidente que no veremos regiones como Asia o Europa.



