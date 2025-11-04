El Nintendo Switch 2 supera las 10 millones de unidades

El Nintendo Switch 2 se posiciona como uno de los mayores éxitos del año. No solo tuvo un gran inicio, sino que ha vendido de forma constante. Ahora, el más reciente reporte financiero de la compañía japonesa ha revelado que su más reciente consola ha vendido más de 10 millones de unidades en solo cuatro meses.

De acuerdo con el reporte relacionado con el segundo trimestre del año fiscal en curso, el cual toma en consideración los eventos entre julio y septiembre del 2025, el Nintendo Switch 2 ha vendido 10.36 millones de unidades de hardware. Esta es una cifra impresionante, al grado de que la Gran N ha aumentado sus proyecciones para el año fiscal, pasando de 15 millones para el 31 de marzo del 2026, a 19 millones de unidades.

¿Cuánto ha vendido el Switch?

Si bien la atención del público estuvo en el Switch 2, el mercado no se ha olvidado por completo del Switch. Durante este trimestre, la consola de 2017 vendió 1.89 millones de unidades, para un total de 154.01 millones de piezas de hardware en las manos de los usuarios. De esta cifra, 0.55 millones corresponden al modelo tradicional. 0.91 millones fueron gracias al OLED, y 0.43 millones provienen del Lite.

Con este total, el Switch aún se mantiene en el tercer puesto de las consolas más vendidas, pero esto cambiará pronto. En el segundo lugar se encuentra el Nintendo DS con 154.02 millones de unidades, por lo que el hardware de 2017 está a solo un par de miles de ventas para superar a esta portátil. Seguido, el PS2 mantiene su dominio con 160.63 millones.

El software también vende

En lo que respecta a los juegos, el Switch 2 cuenta con más de 20.62 millones de unidades de software vendidos desde su lanzamiento. Aquí destaca que Mario Kart World ha vendido más de 9.57 millones de copias, lo que significa que el 90% de los usuarios de esta nueva consola tienen este título, lo cual es un porcentaje sorprendente.

Considerando que desde septiembre hemos visto el lanzamiento de juegos como Pokémon Legends: Z-A, será interesante ver qué tal irá a la consola durante el próximo trimestre fiscal. En temas relacionados, Animal Crossing: New Horizons tendrá una versión de Switch 2. De igual forma, esta es nuestra reseña de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment.

Nota del Autor:

Es increíble ver la forma en la que el Switch 2 avanza en el mercado. Más de 10 millones de unidades en cuatro meses es algo impresionante, y todo indica a que esto se mantendrá durante el resto del año fiscal. Incluso no descartaría que esta consola venda 20 millones de unidades para marzo del 2026.

Vía: Nintendo