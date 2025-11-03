Se filtran imágenes del juego cancelado de Sucker Punch

Un proyecto bastante llamativo

Durante las últimas horas, han comenzado a circular en internet nuevas imágenes del cancelado videojuego Prophecy, un proyecto en el que trabajaba Sucker Punch Productions antes del lanzamiento de Ghost of Tsushima. Este título fue descartado por el estudio, pero las filtraciones recientes han despertado gran curiosidad entre los fans del desarrollador detrás de Infamous.

El material, que incluye un segmento vertical de aproximadamente 10 minutos filtrado originalmente en 2020 , muestra que el juego se encontraba en un estado de desarrollo bastante avanzado. Su ambientación y diseño visual guardan similitudes notables con The Order: 1886 y el propio Ghost of Tsushima, especialmente en su atmósfera cinematográfica y en las mecánicas de combate cuerpo a cuerpo.

Aquí el video:

PROPHECY



?Cancelled Sucker Punch game

?10-min vertical slice leaked in 2020

?Looks quite ahead in dev

?Gameplay & atmospheric similarities w/Ghost of Tsushima & The Order 1886



They really should revive this instead of doing another Ghost game pic.twitter.com/cuW96OM329 — Rino (@RinoTheBouncer) October 31, 2025

Según los informes, Prophecy habría combinado elementos de acción y sigilo en un entorno oscuro de fantasía steampunk, con un protagonista que enfrentaba a una autoridad opresiva mediante armas, parkour y poderes especiales. El proyecto, sin embargo, fue cancelado antes de su anuncio oficial, cuando Sucker Punch decidió centrar sus esfuerzos en Tsushima, título que más tarde se convertiría en uno de los mayores éxitos del estudio.

Las nuevas imágenes han reavivado el debate entre los seguidores del estudio, muchos de los cuales opinan que Prophecy merecería ser retomado. Aunque no hay indicios de que el equipo planee revivir el proyecto, las filtraciones han dejado ver lo que pudo haber sido una de las propuestas más prometedoras de la desarrolladora.

Vía: TW

Nota del autor: La verdad no se ve tan mal ese demo. Sin embargo, la saga de Ghost es mejor, así que mejor sigan con ella.



