Presidente de Nintendo habla de los últimos resultados financieros

Declara que todo va de forma excelente

Esta semana se están dando buenas noticias en torno a Nintendo, ya que surgieron los informes financieros que corresponden a los primeros meses del lanzamiento de la nueva consola, Switch 2, con resultados que pueden considerarse como aceptables, ya sea en la distribución del hardware o software. Con todo este éxito de por medio, el propio presidente de la empresa salió a dar sus declaraciones.

De acuerdo con los comentarios del CEO de la compañía, Shuntaro Furukawa , el lanzamiento de Switch 2 ha superado con creces las expectativas iniciales, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos en la historia del ente corporativo dueño de Mario.

Furukawa destacó que el objetivo de Nintendo es garantizar que todos los jugadores interesados puedan adquirir la consola, señalando que la producción no representa un problema, sino la enorme demanda registrada en todo el mundo. En Occidente, las consolas ya se encuentran disponibles con relativa normalidad, mientras que en Japón la distribución continúa ajustándose para satisfacer a los consumidores.

El presidente subrayó que el desempeño comercial de Switch 2 ha sido excepcional incluso en comparación con lanzamientos anteriores. “Queremos que cada cliente tenga la oportunidad de comprar una consola, y nuestro objetivo es superar el plan de ventas actual”, afirmó durante la presentación de resultados.

Nintendo confirmó que ha aumentado la producción para mejorar la disponibilidad y se mostró optimista de cara a la temporada de fiestas de 2026 , cuando espera un nuevo impulso en ventas impulsado por la llegada de títulos exclusivos y la alta demanda sostenida del sistema.

Vía: NT

Nota del autor: Es posible que los resultados que esperan para el año fiscal se cumplan. Será cuestión de esperar un poco más.