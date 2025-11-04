    Empresa dueña de Movistar dejará de operar en México y Latinoamérica

    04/11/2025 4:47 p. m.

    Explorarán otros mercados

    Desde algunos meses se ha estado hablando sobre la posible salida de Movistar de México, dado que la empresa Telefónica no considera que su negocio pueda prosperar en relación a los competidores con los que cuenta. Así que la información no está tardando en distribuirse a lo largo del continente. Y al fin, hace pocas, se dio a conocer si estos comentarios se van a volver realidad para los clientes.

    La multinacional española confirmó oficialmente su salida de los mercados de México, Chile y Venezuela, continuando con su plan de abandonar la región de Hispam (Hispanoamérica), del cual solo Brasil permanecerá como excepción. El anuncio fue hecho por el CEO de la compañía, Marc Murtra, durante la presentación del nuevo plan estratégico Transform & Grow.

    Murtra explicó que esta decisión “responde a una estrategia tomada en 2019”, ratificada este año de cara a las metas de 2030, y subrayó que el enfoque de la empresa será convertirse en una operadora europea, concentrando sus operaciones principales en España, Alemania, Reino Unido y Brasil. También aclaró que la salida de Venezuela no tiene motivos políticos, sino que forma parte del plan de reestructuración global de Telefónica.

    La noticia provocó una caída del 13% en las acciones de Telefónica, situándola como el valor más castigado del Ibex 35, que cerró con un retroceso general de 0,20% hasta los 16.005,5 puntos. Los analistas atribuyeron la baja a la reducción del dividendo y la disminución de beneficios reportada por la compañía.

    En los últimos meses, Telefónica ha acelerado su proceso de desinversión en América Latina. Vendió el 65% de sus operaciones en Colombia a Millicom por $400 millones USD, y concretó acuerdos similares en Ecuador y Uruguay por $380 millones USD y $440 millones USD, respectivamente. En Argentina, la venta por $1.245 millones USD a Telecom Argentina enfrenta obstáculos por parte del gobierno de Javier Milei, mientras que en Perú, la compañía fue adquirida por Integra Tec International Inc por cerca de $1 millón USD.

    Vía: Bloomberg

    Imagen

    Nota del autor: Con Telcel y AT&T de pro medio era difícil sobresalir en el mercado. Ahora queda pendiente, el como se van a mudar los usuarios a otra empresa.

