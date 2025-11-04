Universal ya trabaja en La Momia 4

The Mummy de 1999 es una de las mejores películas de acción y aventura del siglo XX, marcando a toda una generación en el camino. La secuela dejó en claro que Brendan Fraser era una estrella de Hollywood, y si bien la tercera entrega no tuvo tantos fans, muchos recuerdan con cariño esta entrega. Ahora, después de 17 años, Universal ya está trabajando en una nueva entrega.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Universal ya está trabajando en The Mummy 4, con Brendan Fraser y Rachel Weisz dispuestos a retomar los papeles de Rick O'Connell y Evelyn Carnahan una vez más. Lo interesante, es que esta cinta no será un reboot, sino una continuación directa de las primeras dos cintas, dejando de lado los eventos de la tercera entrega.

El regreso de Brendan Fraser

Más allá de Fraser y Weisz, por el momento se desconoce si algunos de los actores originales regresarán. Recordemos que las primeras dos cintas fueron protagonizadas por un diverso elenco. De esta forma, existe la posibilidad de que John Hannah, Arnold Vosloo y Oded Fehr regresen, o al menos tengan un cameo en esta nueva entrega.

Detrás de la cámara, Radio Silence, el equipo compuesto por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, estarán a cargo de la dirección. Por su parte, Sean Daniel, quien trabajó como productor en las entregas originales, volverá a ser el productor en esta entrega. Notablemente, Stephen Sommers, director y co-escritor de la trilogía original, no está involucrado en este nuevo proyecto.

Lamentablemente, por el momento no sabemos cuándo es que The Mummy 4 llegará a los cines. Considerando que la cinta apenas está en su etapa de pre-producción, es probable que falten un par de años antes de que tengamos la oportunidad de ver a Brendan Fraser una vez más como Rick O'Connell. En temas relacionados, este es el primer vistazo a Godzilla Minus Zero. De igual forma, Netflix podría comprar Warner Bros. Discovery.

Vía: The Hollywood Reporter