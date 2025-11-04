    Millie Bobby Brown acusa a David Harbour de acoso en Stranger Things

    04/11/2025 12:08 p. m.

    Aunque muchos esperan con ansias el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, parece que hay un problema en el camino. Un nuevo reporte ha revelado que Millie Bobby Brown, responsable por Eleven, ha acusado a David Harbour, quien le da vida a Hopper, por acoso y maltrato.

    De acuerdo con un reporte de Daily Mail, Netflix actualmente está llevando a cabo una investigación interna después de que Brown acusó a Harbour de acoso y bullying. Ahora, la información no hace mención de una abuso sexual, pero las acusaciones siguen siendo bastante fuertes, y es algo que seguramente será un problema para la compañía en los próximos días.

    ¿Qué sucederá con Stranger Things?

    Ahora, es importante mencionar que por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Netflix, Brown o Harbour sobre esta denuncia, y medios especializados, como Variety y Deadline, no han replicado esta información. De esta forma, muchos están esperando a que más detalles estén disponibles. Sin embargo, queda claro que esto afectará a la campaña publicitaría de Stranger Things.

    Recordemos que los primeros capítulos de la última temporada de Stranger Things llegarán a finales de este mes, por lo que las ruedas de prensa y eventos sociales comenzarán dentro de poco. Netflix tiene que aclarar esta situación antes de que esto ocurra, ya que este será uno de los temas de conversación más tocados durante estas presentaciones. 

    A la par, la imagen de Harbour ya no es la misma desde que Lily Allen, su ex-esposa, expuso su infidelidad en su nuevo disco. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el actor y su relación con la actriz de Stranger Things. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la serie. De igual forma, el final sí llegará a los cines.

