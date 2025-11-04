    Primer vistazo a la película de Godzilla Minus Zero

    04/11/2025

    Para muchos, Godzilla Minus One es la mejor película de esta propiedad. La cinta de 2023 logró capturar la esencia de esta franquicia, y presentarnos un conflicto que habla sobre los peligros de la guerra. El trabajo final no solo fue un éxito en taquilla, sino que fue reconocido a nivel internacional. De esta forma, más de una persona no podía esperar una secuela. Afortunadamente, sus plegarias han sido escuchadas, y es que Godzilla Minus Zero ya está en camino. 

    Como parte de los anuncios del pasado Godzilla Fest 2025, se ha confirmado que TOHO ya está trabajando en Godzilla Minus Zero. Lamentablemente, los detalles son muy escasos, y por el momento solo sabemos que Takashi Yamazaki, director y guionista de Godzilla Minus One, estará a cargo de la dirección y el guion de esta nueva cinta, algo que ha alegado a más de un fan.

    ¿Cuándo llegará Godzilla Minus Zero?

    Si bien Yamazaki ha sido muy vocal sobre este proyecto, TOHO se ha mantenido en silencio, solo compartiendo un pequeño teaser que nos muestra el logo de esta cinta. Más allá de esto, no hay más detalles sobre esta producción, por lo que en estos momentos se desconoce su fecha de estreno, presupuesto y si la historia será una secuela directa, o nos mostrará eventos completamente originales.

    Por su parte, los fans esperan que Godzilla Minus Zero llegue a los cines en algún punto del 2027. De esta forma, tendríamos un año con doble aparición de este monstruo, ya que también llegará Godzilla x Kong: Supernova. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta cinta. En temas relacionados, Netflix retira importante película de Godzilla. De igual forma, la nueva cinta de esta franquicia se filmó en México.

    Vía: TOHO 

    Etiquetas: , , , , , ,
