Netflix podría comprar a Warner Bros. Discovery

Pese a ser el hogar de múltiples propiedades exitosas y entregarnos algunas de las películas más aclamadas de los últimos años, Warner Bros. Discovery está activamente buscando a un comprador. Aunque este proceso aún no tiene una resolución, todo indica a que Netflix está más que interesado en adquirir todo lo que esta compañía puede ofrecer.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de Reuters, Netflix ha contratado a Moelis & Co para crear una posible oferta de compra para Warner Bros. Discovery. Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado o desmentido esta información, todo indica a que el gigante de streaming está interesado en el catálogo que los responsables de Harry Potter tienen a su alcance.

¿Netflix comprará Warner Bros.?

Aunque la idea de Netflix comprando Warner Bros. Discovery no suena como algo descabellado, el gigante de streaming ha dejado en claro que no tiene intenciones de seguir este camino. Durante una junta de accionistas la semana pasada, Ted Sarandos, co-CEO de esta compañía, reveló que no hay interés por adquirir compañías y plataformas.

A lo que sí está abierto Netflix es a la adquisición de algunas propiedades. Rumores incluso han señalado que el DCEU de Zack Snyder podría regresar bajo esta nueva posibilidad. Sin embargo, es poco probable que Netflix compre DC Studios, especialmente bajo la nueva dirección de James Gunn y el fracaso que tuvieron las películas de Rebel Moon.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este negocio. Sin embargo, todo indica a que la industria cinematográfica ha comenzado a comprimirse, y es posible que en un futuro todas las producciones provengan de una sola compañía. En temas relacionados, Hollywood se enfrenta a la mayor crisis en su historia. De igual forma, ya sabemos cuándo llegaría el primer tráiler de The Super Mario Galaxy Movie.

Vía: Reuters