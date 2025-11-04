    Anuncian los juegos que llegan a Game Pass en noviembre 2025

    Finalmente llegamos al mes de noviembre, y quienes pagan servicios en línea de videojuegos estarán contentos con la noticia, ya que las empresas de la industria siempre están ofreciendo juegos a quienes se mantienen fieles a pagar su cuota. La membresía más querida es ni más ni menos que Xbox Game Pass, y hablando de la misma, justamente se anunció las adiciones al catálogo de tan ambiciosa plataforma.

    Xbox ha revelado la nueva tanda de títulos durante noviembre, incluyendo Call of Duty: Black Ops 7, que debutará desde su lanzamiento, además de varias propuestas independientes. Entre los nuevos juegos hay experiencias de supervivencia, aventuras cooperativas y curiosas apuestas con toques surrealistas, disponibles en consola, PC y nube.

    COD BO7(Cloud, consola y PC – 14 de noviembre) llega desde el primer día. Desarrollado por Treyarch y Raven Software, ofrece la experiencia más ambiciosa de la saga hasta la fecha, con una campaña cooperativa, 16 mapas multijugador 6v6 y dos escenarios 20v20. Además, el clásico modo Zombies regresa con una nueva historia ambientada en el corazón del Éter Oscuro.

    También se estrena Dead Static Drive (Cloud, consola y PC – 14 de noviembre), un título descrito como Grand Theft Cthulhu, donde los jugadores vivirán un viaje de pesadilla por la América de los años 80, combinando terror, supervivencia y exploración. A este se suman Sniper Elite: Resistance (5 de noviembre), Egging On (6 de noviembre), Whiskerwood (6 de noviembre), Voidtrain (7 de noviembre), The Great Grove of Gods (11 de noviembre), Lara Croft and the Temple of Osiris (11 de noviembre), Pigeon Simulator (11 de noviembre), Relic Hunters Legend (12 de noviembre) y Winter Burrow (12 de noviembre).

    Con esta alineación, Xbox refuerza su catálogo de Game Pass con una combinación de éxitos triple A, proyectos independientes y lanzamientos simultáneos que prometen variedad para todo tipo de jugadores durante el mes. Ahora queda la pregunta sobre lo que puede estrenarse en diciembre, puesto que los estrenos prácticamente terminaron ya.

    Vía: Xbox News

    Nota del autor: En diciembre sería interesante que llegue Silent Hill 2 a Game Pass. El juego no lo han confirmado todavía para Xbox, pero no tarda.

