Importante patente de Nintendo en caso contra Palworld es reevaluada

Por años, parecía que nadie podía tocar a Nintendo en la corte. Sin embargo, su más reciente enfrentamiento contra Palworld podría cambiar esto. Hace unos días, Japón rechazó una patente fundamental en este caso, y ahora el organismo correspondiente de Estados Unidos comenzó un proceso de revelación para un documento que hace mención de un sistema de combate fundamental para Pokémon.

En septiembre de este año, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos aprobó un registro por parte de Nintendo para mecánicas de juego relacionadas con la invocación de un personaje secundario para luchar contra un enemigo. Ahora, a poco de darse a conocer el rechazo de Japón, John A. Squires, director de este organismo en Estados Unidos, ha ordenado personalmente una reexaminación de esa patente tras el descubrimiento de referencias de técnica anterior en dos patentes más antiguas.

¿Nintendo está en problemas?

La primera de estas dos patentes fue presentada por Konami en 2002, mientras que la segunda le corresponde a un documento de Nintendo emitido en el 2019. Ambas se refieren al control manual y automático de jugadores y personajes secundarios en un entorno virtual y durante el combate.

Si bien esta revisión, la primera de este tipo desde el 2012, no significa que Nintendo automáticamente pierda esta patente, no se descarta la posibilidad de que esto suceda. La Gran N, por su parte, tiene dos meses para responder a este caso, y argumentar a su favor. A la par, otras compañías tienen la oportunidad de poner a prueba este documento durante este periodo.

La demanda contra Palworld

El año pasado, Nintendo emitió una demanda en contra de Pocketpair, responsables de Palworld, señalando que el juego infringe múltiples patentes. En lugar de rendirse, los desarrolladores se han enfrentado a Nintendo, y hasta el momento han logrado sobresalir en la corte.

Si bien aún es muy pronto para saber qué sucederá con este caso, parece que Nintendo no tiene una victoria garantizada en esta ocasión. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el rechazo de la patente en Japón aquí. De igual forma, Nintendo revela su opinión sobre los mods.

Nota del Autor:

Este es un caso bastante interesante, y es que parece que Pocketpair ha presentado la información y documentación suficiente para cambiar la percepción que algunos organismos tienen sobre mecánicas de videojuegos y, de seguir las cosas así, podrían evitar que Nintendo gane este conflicto.

