    Importante patente de Nintendo en caso contra Palworld es reevaluada

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS04/11/2025 2:11 p. m.

    Por años, parecía que nadie podía tocar a Nintendo en la corte. Sin embargo, su más reciente enfrentamiento contra Palworld podría cambiar esto. Hace unos días, Japón rechazó una patente fundamental en este caso, y ahora el organismo correspondiente de Estados Unidos comenzó un proceso de revelación para un documento que hace mención de un sistema de combate fundamental para Pokémon.

    En septiembre de este año, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos aprobó un registro por parte de Nintendo para mecánicas de juego relacionadas con la invocación de un personaje secundario para luchar contra un enemigo. Ahora, a poco de darse a conocer el rechazo de Japón, John A. Squires, director de este organismo en Estados Unidos, ha ordenado personalmente una reexaminación de esa patente tras el descubrimiento de referencias de técnica anterior en dos patentes más antiguas.

    ¿Nintendo está en problemas?

    La primera de estas dos patentes fue presentada por Konami en 2002, mientras que la segunda le corresponde a un documento de Nintendo emitido en el 2019. Ambas se refieren al control manual y automático de jugadores y personajes secundarios en un entorno virtual y durante el combate.

    Si bien esta revisión, la primera de este tipo desde el 2012, no significa que Nintendo automáticamente pierda esta patente, no se descarta la posibilidad de que esto suceda. La Gran N, por su parte, tiene dos meses para responder a este caso, y argumentar a su favor. A la par, otras compañías tienen la oportunidad de poner a prueba este documento durante este periodo.

    La demanda contra Palworld

    El año pasado, Nintendo emitió una demanda en contra de Pocketpair, responsables de Palworld, señalando que el juego infringe múltiples patentes. En lugar de rendirse, los desarrolladores se han enfrentado a Nintendo, y hasta el momento han logrado sobresalir en la corte.

    Si bien aún es muy pronto para saber qué sucederá con este caso, parece que Nintendo no tiene una victoria garantizada en esta ocasión. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el rechazo de la patente en Japón aquí. De igual forma, Nintendo revela su opinión sobre los mods.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Este es un caso bastante interesante, y es que parece que Pocketpair ha presentado la información y documentación suficiente para cambiar la percepción que algunos organismos tienen sobre mecánicas de videojuegos y, de seguir las cosas así, podrían evitar que Nintendo gane este conflicto.

    Vía: GamesFray 

    Etiquetas: , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Importante patente de Nintendo en caso contra Palworld es reevaluada
    Importante patente de Nintendo en caso contra Palworld es reevaluada
    Desarrolladores acusan a Steam de monopolio en PC
    Desarrolladores acusan a Steam de monopolio en PC
    El parlamento británico entra en debate con la campaña de Stop Killing Games
    El parlamento británico entra en debate con la campaña de Stop Killing Games
    Nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond le rinde homenaje a Akira
    Nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond le rinde homenaje a Akira
    Nintendo revela cuáles son los juegos más exitosos del Switch 2
    Nintendo revela cuáles son los juegos más exitosos del Switch 2
    El Nintendo Switch 2 supera las 10 millones de unidades
    El Nintendo Switch 2 supera las 10 millones de unidades
    Se filtran imágenes del juego cancelado de Sucker Punch
    Se filtran imágenes del juego cancelado de Sucker Punch
    Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia
    Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia
    Fundador de Rockstar Games explica por qué GTA nunca saldrá de Estados Unidos
    Fundador de Rockstar Games explica por qué GTA nunca saldrá de Estados Unidos
    Cómo los Medios de Videojuegos en Español Moldean el Futuro del Periodismo de Juegos
    Cómo los Medios de Videojuegos en Español Moldean el Futuro del Periodismo de Juegos
    En México declaran que es necesario regular la IA
    En México declaran que es necesario regular la IA
    ¿Call of Duty: Black Ops 7 podría cambiar su fecha de lanzamiento?
    ¿Call of Duty: Black Ops 7 podría cambiar su fecha de lanzamiento?
    Telefónica encuentra comprador para Movistar en México
    Telefónica encuentra comprador para Movistar en México
    Los cambios de episodios en One Piece empiezan a generar consecuencias
    Los cambios de episodios en One Piece empiezan a generar consecuencias
    Square Enix y más compañías se unen contra la inteligencia artificial
    Square Enix y más compañías se unen contra la inteligencia artificial
    Crean remake de Chrono Trigger en Unreal Engine 5
    Crean remake de Chrono Trigger en Unreal Engine 5
    Creador de Dragon Quest recibe galardón del gobierno japonés
    Creador de Dragon Quest recibe galardón del gobierno japonés
    Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5
    Sony festeja el quinto aniversario de PlayStation 5
    Bob Esponja llegaría a Fortnite en un futuro
    Bob Esponja llegaría a Fortnite en un futuro
    Los jugadores no están contentos con Mortal Kombat: Legacy Kollection
    Los jugadores no están contentos con Mortal Kombat: Legacy Kollection
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo