Walmart limitará la compra de productos Pokémon TCG

Quieren terminar con la reventa

La franquicia de Pokémon no para de generar ganancias con el pasar del tiempo, prueba de ellos es el recién lanzamiento de videojuegos llamado Legends: Z-A, el cual está vendiendo mucho incluso con las críticas de jugabilidad y cuestiones de estética de gráficos. Aunque ese no es el mayor negocio de la empresa, ya que el TCG no deja de lanzar cartas, siendo hasta incluso un negocio de reventa para muchas personas, y para eso, una tienda en específico ya tiene sus planes.

Walmart ha anunciado nuevas restricciones en la venta de productos del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon , con el objetivo de reducir el acaparamiento y la reventa. A partir de mañana, los clientes solo podrán adquirir hasta cinco cajas o paquetes por visita, medida que busca equilibrar la disponibilidad entre los compradores habituales y los coleccionistas legítimos.

La popularidad de Pokémon TCG ha crecido enormemente en los últimos años, generando una alta demanda con cada nuevo lanzamiento. Sin embargo, este fenómeno también ha atraído a revendedores que compran grandes cantidades de producto para revenderlas a precios elevados en línea, afectando a los fanáticos que buscan adquirirlos al precio original.

El cambio llega poco después de que se viralizara un video mostrando a un revendedor que gastó más de $3,000 dólares en una sola visita , agotando el inventario de una tienda. Este hecho provocó críticas en redes sociales y presionó a la cadena minorista para tomar medidas más firmes.

Aunque la nueva política no elimina completamente el problema, representa un paso significativo para garantizar que más clientes puedan disfrutar de los productos de Pokémon TCG sin enfrentarse a la escasez causada por la reventa masiva. Ya sea los paquetes de iniciación o las cajas de sobres expansivos.

Vía: GN

Nota del autor: Menos mal que ahora los usuarios podrán conseguir sus cartas sin pelearse por ello. Deberían hacer lo mismo en Amazon.