Habrá concierto sinfónico de Demon Slayer en México

    Música con tonos épicos

    La aclamada serie de anime Demon Slayer llegará a Guadalajara, México con un espectáculo sinfónico único que promete una experiencia inmersiva para los fanáticos. El evento combinará proyecciones en pantalla grande con una orquesta en vivo, que interpretará los temas más icónicos de la historia de Tanjiro y los cazadores de demonios.

    El concierto se realizará el 1 de marzo de 2026 en el Auditorio Telmex, a las 18:30 horas, ofreciendo una oportunidad especial para revivir los momentos más memorables del anime con un acompañamiento musical de alto nivel. La función busca transportar a los asistentes al universo visual y emocional de Demon Slayer mediante un despliegue audiovisual sin precedentes.

    Los boletos ya están disponibles y se dividen por zonas: amarilla ($330 MXN), naranja ($480 MXN), lila ($630 MXN), blanca ($830 MXN), verde ($1,130), azul ($1,480 MXN) y roja ($1,980 MXN). Los interesados pueden adquirir sus entradas a través del sitio oficial o las redes sociales del Auditorio Telmex.

    Con este espectáculo, Guadalajara se suma a la lista de ciudades que celebran el fenómeno global de Demon Slayer, un anime que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo gracias a su animación, narrativa y poderosa banda sonora. Sin duda, una cita imperdible para los fans del anime y la música orquestal.

    Recuerda que la serie está disponible en varias plataformas de streaming. Aún no se sabe cuándo llegará la película más reciente para ver desde casa.

    Vía: GS

    Imagen

    Nota del autor: Malas noticias que no tendremos algo así en ciudad de México. Eso sí, el de Dragon Ball de hace un par de meses estuvo bien.

