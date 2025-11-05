Nintendo pretende seguir con la producción de películas

No se quedarán solo con tres cintas

La empresa Nintendo se encuentra en su momento cúspide, ya que sus consolas actuales están vendiendo más que nunca, y muchas de sus franquicias son reconocidas en todo el mundo, a tal punto de tener colaboraciones con marcas de ropa, comida, juguetes y poco más. Otro de sus productos clave llegó en 2023, la película oficial de Super Mario Bros., misma que tendrá su secuela en 2026 y en el siguiente año a ese llegará la de The Legend of Zelda, pero no se quedarán hasta ahí con el negocio.





La empresa ha confirmado que planea mantener un “lanzamiento constante” de películas basadas en sus franquicias tras el éxito mundial de su primer proyecto con Illumination Studios. Así lo dio a conocer el presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, durante una presentación posterior a los resultados financieros del segundo trimestre de 2026.

Furukawa explicó que Nintendo busca un papel más activo en la creación de sus producciones cinematográficas, asegurando que la empresa está “profundamente involucrada en cada paso del proceso, desde la planificación hasta la producción”. Mencionó que Shigeru Miyamoto ha participado como coproductor junto a Chris Meledandri de Illumination en Super Mario Bros. La Película y en la próxima Super Mario Galaxy: La Película, y que también coproduce la adaptación en acción real de The Legend of Zelda junto a Avi Arad, de Arad Productions.

El presidente recordó además la creación de Nintendo Pictures, el estudio responsable de proyectos animados como el cortometraje Pikmin: Close to You, así como la reciente fundación de Nintendo Stars, subsidiaria dedicada a expandir el uso de sus personajes en distintas formas de entretenimiento. Durante la presentación, Furukawa mostró una diapositiva titulada “Construyendo un marco para una cadencia de lanzamiento consistente”, en la que se destacaron las tres películas confirmadas hasta ahora: Super Mario Bros. La Película (2023), Super Mario Galaxy: La Película (2026) y The Legend of Zelda (2027).

Finalmente, Furukawa subrayó que la compañía se prepara para mantener una presencia continua en la industria cinematográfica, reduciendo los largos periodos entre estrenos. Además, se espera que haya producciones de otras sagas icónicas de la marca, entre ellas Star Fox, Kirby o hasta Splatoon.

Vía: VGC

Nota del autor: Definitivamente hay mucho contenido por explotar. Y estaré feliz de apreciar las películas que vengan.