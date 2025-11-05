    El PlayStation Portal ya es compatible con la nube

    05/11/2025 10:35 a. m.

    En un mercado portátil en constante evolución, muchos se sorprendieron cuando Sony anunció el PlayStation Portal, el cual funciona como un dispositivo de streaming que se conecta a tu PlayStation 5. Si bien en su momento muchos se decepcionaron que este hardware no fuera capaz de darnos acceso a nuestros títulos sin una conexión a una consola, esto ha cambiado, ya que el juego en la nube ya está disponible.

    Después de un año en su fase beta, el juego en la nube ha llegado a PlayStation Portal el día de hoy, 5 de noviembre. Sin embargo, es importante mencionar que no todos podrán acceder a esta función. Para comenzar, es necesario una suscripción a PS Plus Premium y, por si fuera poco, necesitas vivir en un país en donde el juego en la nube esté disponible.

    El juego en la nube

    Con esta actualización, el PlayStation Portal tiene acceso a juegos del catálogo normal y clásicos en  PS Plus. De igual forma, es posible disfrutar de determinados títulos digitales de la biblioteca de PS5 de un jugador sin la necesidad de conectarse a su consola mediante Remote Play. Según Sony, un total de 2,793 experiencias interactivas están disponibles para el público en general.

    Por si fuera poco, los miembros de PlayStation Plus Premium también pueden acceder a 196 juegos del catálogo en general, y 107 de la selección de clásicos, así como 75 títulos gratuitos. La nueva actualización también incluye una pantalla de inicio renovada, que ahora cuenta con tres pestañas para Uso a distancia, Transmisión en la nube y Búsqueda, así como otras nuevas funciones.

    El problema de PS Portal, y algo que hemos visto por años, es que no todos los usuarios tienen acceso al juego en la nube. Si bien es cierto que este número ha aumentado en los últimos años, aún hay países en donde esto no es una opción. En temas relacionados, así festejó Sony el aniversario del PS5. De igual forma, esta sería la fecha de lanzamiento de Starfield en PS5.

    Imagen

    Nota del Autor:

    El PlayStation Portal es una pieza de hardware muy interesante, pero no es algo tan llamativo como el Steam Deck o el Switch 2. Aún necesitas estar conectado a una red para que funcione adecuadamente, y esto limita sustancialmente su uso fuera de una casa.

    Vía: PlayStation 

