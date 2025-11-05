    Nuevos detalles sobre Supergirl: Woman of Tomorrow

    Por 0 COMENTARIOS05/11/2025 8:46 a. m.

    Tras el éxito de Superman, los fans de DC no pueden esperar para regresar a las salas de cines y disfrutar de la siguiente cinta en este universo. Si bien James Gunn no estará a cargo de Supergirl: Woman of Tomorrow, la producción será muy fiel al personaje y al cómic que toma como base para su historia.

    En una reciente entrevista con Nerdtropolis, David Krumholtz, actor que aún mantiene en secreto su rol en esta cinta, compartió una serie de detalles interesantes de esta producción. Aquí comentó que Supergirl: Woman of Tomorrow será una película diferente a Superman, pero que se mantendrá fiel a la novela gráfica que funciona como punto de partida. Esto fue lo que comentó:

    “Es muy fiel a la novela gráfica en la que se basa, Woman of Tomorrow. Muy fiel, lo cual es genial. Además, está Lobo, eso sí puedo decirlo. Todos saben que Jason Momoa interpreta a Lobo en la película. Así que es ese cómic más Lobo. ¿Qué más puedo decir? No puedo decir mucho más, hombre".

    El siguiente paso del DCU

    Tras Superman y la segunda temporada de Peacemaker, queda claro cuál es la dirección que James Gunn ha tomado con el DCU. Sin embargo, aún queda por ver cómo es que el resto de escritores y directores caminarán por este universo. En el 2026, la serie de Lanters, Supergirl: Girl of Tomorrow y la película de Clayface se unirán a este mundo, por lo que será interesante ver qué sucederá con las producciones de DC Studios.

    La serie de Lanterns nos dará un vistazo a dos icónicos Linternas Verdes, y nos dará la oportunidad de volver a ver a Guy Gardner. Por su parte, Supergirl: Girl of Tomorrow explorará una nueva parte del universo del DCU, con Jason Momoa cumpliendo su sueño de interpretar a Lobo. Por último, Clayface es descrito como una película de terror, por lo que será interesante ver cómo es que este proyecto más personal encaja en la historia a gran escala.

    Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con todas estas producciones. Recuerda, Supergirl: Girl of Tomorrow llegará a los cines el 26 de junio del 2026. En temas relacionados, Superman es todo un éxito en HBO Max. De igual forma, James Gunn no quiere usar al Thanos de DC.

    Imagen

    Vía: Nerdtropolis 

