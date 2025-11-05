    Nintendo lanza nueva aplicación de eShop en móviles

    05/11/2025 8:19 a. m.

    Con el paso del tiempo, Nintendo le ha dado un mayor peso a sus aplicaciones en línea. Ahora, la compañía japonesa ha dado el siguiente paso, ya que ha creado una app específicamente para la Nintendo Store, la cual nos permite checar ofertas y realizar compras desde nuestro dispositivo móvil.

    En estos momentos, la aplicación de Nintendo Store ya está disponible para todos los usuarios de iOS y Android, incluyendo aquellos en México. Aquí, los usuarios pueden explorar y comprar productos de la eShop y el sitio web oficial de la compañía. Además, pueden consultar su actividad de juego en detalle, canjear puntos platino por recompensas de My Nintendo, y registrar su visita a tiendas y eventos para obtener puntos.

    ¿Cómo funciona?

    El proceso es bastante sencillo. Al descargar la aplicación solo necesitas ingresar tus datos de My Nintendo, y automáticamente tendrás acceso a tu perfil de la eShop, en donde encontrarás las mismas secciones que están disponibles en tu Switch y Switch 2. De esta forma puedes checar tu lista de deseos, conocer los lanzamientos más importantes para esta plataforma, y revisar los descuentos más relevantes en esta plataforma.

    Lo interesante, es que al seleccionar un juego, la aplicación te llevará directamente a la versión móvil de la eShop, en donde tendrás la oportunidad de comprar algún digital como si estuvieras en una PC. Es un proceso bastante sencillo e intuitivo, y es probable que más de una persona lo use a partir del día de hoy para checar ofertas y tener acceso directo a su cuenta.

    Recuerda, la aplicación de Nintendo Store ya está disponible para todos los usuarios, incluyendo aquellos en México. En temas relacionados, estos son los juegos más vendidos del Switch 2. De igual forma, presidente de la Gran N habla sobre el estado de la compañía.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Esta es una gran aplicación para todos los usuarios, y no puedo esperar para ver qué tan útil va a ser. Una de las grandes mejoras del Switch 2 es lo sencillo que es la experiencia de la eShop, por lo que Nintendo Store tiene más sentido para aquellos con un Switch, en donde la tienda mantiene una interfaz lenta.

    Vía: Nintendo Everything 

