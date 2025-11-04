El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft

Los guerreros con aspecto cúbico

Los fans de Dragon Ball Z tienen motivos para ser felices, ya que Toei Animation y Mojang han unido fuerzas para lanzar un nuevo DLC inspirado en la serie de anime dentro de Minecraft. Este contenido descargable, disponible ahora para la edición Bedrock, transporta a los jugadores al Torneo Mundial de Artes Marciales, donde podrán participar en combates 1 contra 1, en cooperativo o en intensas batallas de 5 contra 5.

El DLC permite elegir entre varios personajes icónicos de la franquicia, como Goku, Vegeta, Gohan, Krilin , Piccolo, Bulma, Freezer y Trunks, cada uno con habilidades y ataques característicos adaptados al universo de Minecraft. Goku, puede ejecutar su clásico Kamehameha, mientras que Vegeta utiliza el Cañón Galick y el Resplandor Final.

Aquí su tráiler:

Las batallas se desarrollan en escenarios emblemáticos recreados con el estilo visual del juego, incluyendo el Páramo de Gizard , los Juegos de Cell y el Planeta Namek . Entre combates, los jugadores podrán visitar lugares como las oficinas de Capsule Corporation, un espacio perfecto para explorar y descansar antes de volver a la acción.

Además de los nuevos modos de lucha, el contenido incluye aspectos exclusivos de personajes como Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta, Bulma y Freezer, junto con accesorios personalizables como una diadema con rastreador. El DLC de Dragon Ball Z para Minecraft ya está disponible por $8.99 USD (1510 monedas del juego), ofreciendo una de las colaboraciones más épicas y esperadas del año.

Recuerda que el título está disponible en diversas plataformas.

Vía: Polygon

Nota del autor: Sería interesante que los siguientes invitados sean los personajes de One Piece, después de todo la licencia la tiene Toei.