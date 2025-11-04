    El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS04/11/2025 7:43 p. m.

    Los guerreros con aspecto cúbico

    Los fans de Dragon Ball Z tienen motivos para ser felices, ya que Toei Animation y Mojang han unido fuerzas para lanzar un nuevo DLC inspirado en la serie de anime dentro de Minecraft. Este contenido descargable, disponible ahora para la edición Bedrock, transporta a los jugadores al Torneo Mundial de Artes Marciales, donde podrán participar en combates 1 contra 1, en cooperativo o en intensas batallas de 5 contra 5.

    El DLC permite elegir entre varios personajes icónicos de la franquicia, como Goku, Vegeta, Gohan, Krilin, Piccolo, Bulma, Freezer y Trunks, cada uno con habilidades y ataques característicos adaptados al universo de Minecraft. Goku, puede ejecutar su clásico Kamehameha, mientras que Vegeta utiliza el Cañón Galick y el Resplandor Final.

    Aquí su tráiler:

    Las batallas se desarrollan en escenarios emblemáticos recreados con el estilo visual del juego, incluyendo el Páramo de Gizard, los Juegos de Cell y el Planeta Namek. Entre combates, los jugadores podrán visitar lugares como las oficinas de Capsule Corporation, un espacio perfecto para explorar y descansar antes de volver a la acción.

    Además de los nuevos modos de lucha, el contenido incluye aspectos exclusivos de personajes como Goku, Gohan, Piccolo, Vegeta, Bulma y Freezer, junto con accesorios personalizables como una diadema con rastreador. El DLC de Dragon Ball Z para Minecraft ya está disponible por $8.99 USD (1510 monedas del juego), ofreciendo una de las colaboraciones más épicas y esperadas del año.

    Recuerda que el título está disponible en diversas plataformas.

    Vía: Polygon

    Imagen

    Nota del autor: Sería interesante que los siguientes invitados sean los personajes de One Piece, después de todo la licencia la tiene Toei.

    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft
    El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft
    Presidente de Nintendo habla de los últimos resultados financieros
    Presidente de Nintendo habla de los últimos resultados financieros
    Walmart limitará la compra de productos Pokémon TCG
    Walmart limitará la compra de productos Pokémon TCG
    Habrá concierto sinfónico de Demon Slayer en México
    Habrá concierto sinfónico de Demon Slayer en México
    Empresa dueña de Movistar dejará de operar en México y Latinoamérica
    Empresa dueña de Movistar dejará de operar en México y Latinoamérica
    Los Juegos Olímpicos terminan su trato con los Esports
    Los Juegos Olímpicos terminan su trato con los Esports
    Importante patente de Nintendo en caso contra Palworld es reevaluada
    Importante patente de Nintendo en caso contra Palworld es reevaluada
    Anuncian los juegos que llegan a Game Pass en noviembre 2025
    Anuncian los juegos que llegan a Game Pass en noviembre 2025
    Desarrolladores acusan a Steam de monopolio en PC
    Desarrolladores acusan a Steam de monopolio en PC
    El parlamento británico entra en debate con la campaña de Stop Killing Games
    El parlamento británico entra en debate con la campaña de Stop Killing Games
    Nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond le rinde homenaje a Akira
    Nuevo tráiler de Metroid Prime 4: Beyond le rinde homenaje a Akira
    Nintendo revela cuáles son los juegos más exitosos del Switch 2
    Nintendo revela cuáles son los juegos más exitosos del Switch 2
    El Nintendo Switch 2 supera las 10 millones de unidades
    El Nintendo Switch 2 supera las 10 millones de unidades
    Se filtran imágenes del juego cancelado de Sucker Punch
    Se filtran imágenes del juego cancelado de Sucker Punch
    Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia
    Bug de Battlefield 6 permite conseguir muchos puntos de experiencia
    Fundador de Rockstar Games explica por qué GTA nunca saldrá de Estados Unidos
    Fundador de Rockstar Games explica por qué GTA nunca saldrá de Estados Unidos
    Cómo los Medios de Videojuegos en Español Moldean el Futuro del Periodismo de Juegos
    Cómo los Medios de Videojuegos en Español Moldean el Futuro del Periodismo de Juegos
    En México declaran que es necesario regular la IA
    En México declaran que es necesario regular la IA
    ¿Call of Duty: Black Ops 7 podría cambiar su fecha de lanzamiento?
    ¿Call of Duty: Black Ops 7 podría cambiar su fecha de lanzamiento?
    Telefónica encuentra comprador para Movistar en México
    Telefónica encuentra comprador para Movistar en México
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo