25 años de Atomix – Atomix Podcast 541

    ¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

    Esta semana dedicamos parte de nuestro podcast a celebrar un poco que Atomix se encuentra cumpliendo 25 años de existencia, esto con un par de premios para ti. Además, repasamos las noticias más importantes de la semana y te damos nuestras primeras impresiones de Hyrule Warriors: Age of ImprisonmentDragon Quest I & II HD-2D Remake y de la Mortal Kombat: Legacy Kollection.

    Dinámica giveaway:

    Mandar correo con las tres respuestas correctas a promo.atomix@prowell.media con el asunto: Atomix 25 años.

