Profeco clausura GamePlanet – Atomix Podcast 540

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Ha sido otra muy dura semana de Xbox en la que la marca, se involucró en una serie de nuevas polémicas. Te contamos de ésta y muchas más noticias como por ejemplo, la clausura de tiendas GamePlanet en México por parte de la Profeco. En qué hemos estado jugando esta semana, conclusiones de Absolum y de The Outer Worlds, así como primeras impresiones de Halo: Campaign Evolved.