    State of Play y TGS 2025 – Atomix Podcast 536

    01/10/2025

    ¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

    Tuvimos una muy alocada semana repleta de información con todo lo que fue TGS 2025 y el State of Play de Sony. Para rematar, Nintendo de América cambiará de presidente. En qué hemos estado jugando esta semana, impresiones finales de Ghost of Yotei, Hades II y previo de Pokémon Legends: Z-A.

