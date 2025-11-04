    Actualización de Steam Deck deja bajar juegos con pantalla apagada

    Por 0 COMENTARIOS04/11/2025 7:09 p. m.

    Por fin los usuarios no gastarán tanta batería

    Parece broma, pero ya pasaron bastantes años desde el lanzamiento de la consola Steam Deck, misma de la que partieron varios competidores donde no supieron dar de todo en el clavo, ya que son computadoras más portátiles que una laptop. Y si bien, los dueños del dispositivo del Valve están contentos, hay cierta característica que deseaban tener disponible y que al parecer finalmente se dignaron a añadirla.


    Después de numerosas peticiones de la comunidad, la empresa ha incorporado una de las funciones más solicitadas por los usuarios: la posibilidad de descargar juegos y actualizaciones con la pantalla apagada. Desde el lanzamiento de la consola portátil en febrero de 2022, los jugadores habían tenido que mantener el dispositivo encendido y con la pantalla activa para completar las descargas, lo que resultaba frustrante en archivos de gran tamaño.

    La nueva opción, denominada modo de descarga de bajo consumo, permite que Steam Deck continúe descargando contenido incluso con la pantalla apagada. Una vez que la descarga finaliza, la consola entra automáticamente en modo de suspensión para ahorrar energía. Además, los usuarios pueden pulsar un botón o mover la consola para mostrar una pantalla informativa con el progreso de la descarga sin tener que encenderla por completo.

    Esta función se encuentra actualmente disponible para quienes participan en los canales Beta y Vista Previa, aunque Valve confirmó que llegará próximamente a todos los usuarios. Por defecto, el modo se activa cuando la consola está conectada a la corriente, pero también puede habilitarse mientras funciona con batería desde el menú Ajustes > Energía.

    Valve explicó que la función puede activarse de dos formas: pulsando el botón de encendido mientras se descarga contenido, lo que desplegará un cuadro de diálogo para confirmar si se desea continuar con la pantalla apagada o de manera automática si la consola permanece inactiva durante cierto tiempo. Esta actualización representa un avance importante en la comodidad y eficiencia del sistema portátil que podría tener una nueva versión pronto según los rumores.

    Vía: VGC

    Imagen

    Nota del autor: Es raro saber que no tenía esa función en específico. Supongo que más vale tarde que nunca.

