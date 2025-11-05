Más del 80% de los usuarios del Switch 2 ya tenían un Switch

El Nintendo Switch 2 ha vendido más de 10 millones de unidades desde su lanzamiento el pasado mes de junio. Notablemente, más del 80% de este número corresponde a usuarios que ya tenían un Switch, y han transicionado a la nueva generación de la Gran N.

De acuerdo con el más reciente reporte trimestral de Nintendo, de los 10.36 millones de unidades que ha vendido el Switch 2, el 84% corresponden a usuarios que ya tenían un Switch, y han dado el salto a la nueva generación. Esto significa que solo el 16% corresponde a jugadores que no tienen un Switch en su poder. Esto fue lo que comentó Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, al respecto:

“Los consumidores que compraron Nintendo Switch entre su lanzamiento en 2017 y el lanzamiento de Nintendo Switch 2 han estado migrando de forma uniforme a Nintendo Switch 2”.

Un porcentaje en aumento

A la par, Nintendo ha revelado que la mayor parte de este porcentaje corresponde a usuarios que compraron un Switch en su primer año. Por su parte, aquellos que adquirieron esta consola en los últimos dos años se encuentran en el polo opuesto, y parece que aún no están listos para dar el salto generacional.

Furukawa también señaló cómo estos datos ilustran la transición fluida de los jugadores de Switch a Nintendo Switch 2, lo que permite a Nintendo mantener la relación con ellos a través de las generaciones de plataformas. De esta forma, es muy probable que la Gran N se enfoque más en lograr una mejor transición para el resto de usuarios que no han dado el salto.

Recordemos que Nintendo aumentó sus proyecciones de ventas de Switch 2 para el año fiscal, dejando en claro que el nuevo hardware tiene un gran potencial en el mercado. En temas relacionados, presidente de la Gran N habla sobre la situación actual de la compañía. De igual forma, ya está disponible la aplicación de Nintendo Store.

Nota del Autor:

Es increíble la cantidad de personas que ya tienen un Switch 2. Considerando el éxito de su predecesor, estaba claro que el nuevo hardware iba a tener un gran desempeño, pero todo indica a que estos números han superado las expectativas de Nintendo.

Vía: Nintendo