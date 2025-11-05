Miss Piggy de los Muppets tendrá su propia película

Le dan su espacio después de años

Entre las franquicias infantiles más populares de todos los tiempos existe Los Muppets, marionetas que se han ganado el cariño de millones de personas gracias a sus series animadas, programas de entretenimiento con estrellas invitadas y sobre todo, las películas, mismas que conservan ese carisma de personajes entrañable. Con eso en mente, hay un nuevo proyecto en camino, el cual seguramente ilusionará a los seguidores.

Después de casi cinco décadas desde su debut, Miss Piggy finalmente protagonizará su propia película en solitario, con un proyecto actualmente en desarrollo que cuenta con Jennifer Lawrence y Emma Stone como productoras. La cinta tendrá un guion escrito por Cole Escola, creador de Oh, Mary!, y marcará el primer largometraje centrado exclusivamente en la icónica Muppet desde su aparición original.

La noticia fue revelada por la propia Lawrence durante una entrevista en un podcast conducido por Bowen Yang y Matt Rogers. “No sé si puedo anunciarlo, pero lo voy a hacer”, confesó la actriz. “Emma Stone y yo estamos produciendo una película de Miss Piggy, y Cole la está escribiendo”. Cuando se le preguntó si ambas aparecerían en pantalla, Lawrence respondió entre risas: “Creo que sí, tenemos que hacerlo”.

Aunque no se han dado a conocer detalles sobre la trama , medios confirmaron que Disney y The Jim Henson Company aún no han emitido comentarios oficiales sobre el proyecto. De concretarse, sería la primera vez que el personaje recibe una película enfocada completamente en su historia y personalidad.

Miss Piggy , quien comenzó como una corista en El Show de los Muppets en los años 70, se transformó rápidamente en un símbolo de glamour, humor y empoderamiento dentro de la franquicia, llegando a eclipsar en popularidad a su eterno compañero, la rana Kermit. Con este nuevo proyecto, todo apunta a que su carisma regresará con más fuerza que nunca a la gran pantalla.

Vía: Deadline

Nota del autor: Hasta ahora no me había hecho la pregunta de si necesitábamos la película de un Muppet en concreto, pero no suena nada mal.