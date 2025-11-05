    Así le fue a Predator: Badlands en calificaciones

    05/11/2025 11:48 a. m.

    Aunque las películas de Predator nunca han tenido la mejor reputación, con la excepción de la primera entrega, las últimas cintas han gozado de una recepción positiva por parte de la crítica y público. De esta forma, muchos querían ver si Predator: Badlands iba a estar al nivel de Prey o no. Bueno, ya tenemos una respuesta oficial.

    En estos momentos, las primeras reseñas de Predator: Badlands ya están disponibles en Rotten Tomatoes, y con 80 opiniones, la cinta tiene una recepción positiva del 90%, lo cual posiciona a este trabajo solo por debajo de Prey en la serie. En general, todos están contentos con la acción y el hecho de que el Depredador por fin es el protagonista. Esto fue lo que comentó Empire Magazine:

    “Badlands es puro entretenimiento palomera, una mezcla friki de ciencia ficción escabrosa, comedia y acción desenfrenada que se droga con su propia fórmula”.

    Por su parte, IndieWire agregó:

    “Al reconocer la debilidad fundamental de la serie en lugar de seguir fingiendo que es su mayor fortaleza, Trachtenberg ha enriquecido la marca como nunca antes”.

    De igual forma, The Hollywood Reporter señaló:

    “La película simplemente pretende ser la mejor versión posible de la enésima entrega de Depredador. Si para lograrlo tiene que complicar —e incluso suavizar— la marca, que así sea”.

    Una gran entrega

    Todo indica que Predator: Badlands es la segunda mejor película de la serie, solo por detrás de Prey, lo cual es algo muy bueno para todos los fans. Algunos tenían dudas sobre cómo funcionaría una cinta protagonizada por un Depredador, pero el resultado final deja en claro que este es un concepto con muchas ideas interesantes.

    Solo nos queda esperar para ver cómo reaccionará el público en general. Te recordamos que Predator: Badlands ya está disponible en los cines. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta película aquí.

    Rotten Tomatoes

