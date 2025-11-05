    Nuevo tráiler de Jujutsu Kaisen: Ejecución

    El 2025 ha sido un gran año para las películas de anime. Demon Slayer: Infinity Castle fue todo un éxito en taquilla, y Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc ha conquistado el corazón de millones de fans. Ahora, Jujutsu Kaisen: Execution llegará a los cines en solo unas semanas. De esta forma, ya tenemos un nuevo vistazo a esta producción.

    Jujutsu Kaisen: Execution es un producto, ya que comienza como una recapitulación de los eventos finales de la segunda temporada del anime, y eventualmente se transforma en los primeros capítulos de la tercera temporada. De esta forma, el nuevo avance nos muestra un poco más de la esperada pelea entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu.

    Jujutsu Kaisen regresa

    Más allá de la película, a principios del 2026 estará disponible la tercera temporada del anime de Jujutsu Kaisen, la cual estará disponible en dos partes. Aquí veremos una adaptación del arco conocido como Culling Game, una extensa parte de la historia que funciona como preámbulo para el gran final que todos esperan ver animado.

    Considerando el tamaño de este arco, es probable que una temporada no sea suficiente para cubrir todo lo que aquí se nos presenta. Por el momento, solo nos queda esperar al estreno de Jujutsu Kaisen: Execution el próximo 20 de noviembre, para ver qué tal está la nueva adaptación a cargo de MAPPA. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta cinta aquí. De igual forma, esto es lo que sabemos sobre la nueva temporada del anime.

    Vía: MAPPA 

    Etiquetas: , , , , , ,
