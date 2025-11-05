    Terminator 2D: No Fate retrasa de nuevo su lanzamiento

    05/11/2025

    Los jugadores tendrán que seguir sentados

    En estos tiempos muchas franquicias de épocas pasadas están regresando en forma de reinicios modernos para captar la atención de la audiencia actual y también recuperar a quienes se consideran fanáticos de varios años. Con esto en mente, tenemos a Terminator 2D: No Fate, juego que promete bastante en la parte de gameplay y no solo la estética retro. Razón por la cual la gente lo espera con mucho entusiasmo, y al parecer deberán tener mucha paciencia.


    El esperado homenaje en forma de videojuego ha sufrido un nuevo retraso. De acuerdo con un comunicado reciente de los desarrolladores, la nueva fecha de lanzamiento está prevista para el 12 de diciembre de 2025, tanto en su versión digital como física.

    El equipo detrás del proyecto agradeció la paciencia y el apoyo de los seguidores durante el largo proceso de producción. En su mensaje explicaron que, aunque los componentes físicos de todas las ediciones ya han llegado, el proceso de ensamblaje de los paquetes ha tomado más tiempo del esperado, lo que ha obligado a ajustar nuevamente los plazos iniciales.

    “Sabemos que han esperado más de lo previsto y les agradecemos enormemente su apoyo durante todo este proceso. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecerles el juego que merecen, y estamos muy cerca de lograrlo”, expresaron los desarrolladores en su comunicado oficial.

    Terminator 2D: No Fate se presenta como un tributo al clásico Terminator 2: El juicio final, adaptado a un estilo retro en dos dimensiones. Aunque el proyecto ha enfrentado varios retrasos, sus creadores aseguran estar comprometidos con entregar una experiencia pulida y fiel al espíritu de la legendaria película de ciencia ficción.

    Vía: NE

    Nota del autor: La verdad luce muy bien, y si el retraso es para optimizarlo, entonces habrá que ser pacientes. Igual no es tanto tiempo.

    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
