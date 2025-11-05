Nintendo se enfocará en el desarrollo para Switch 2

La transición generacional es un proceso complicado. Tan solo hay que recordar que PlayStation y Xbox siguieron publicando juegos en el PS4 y Xbox One hasta dos años después del lanzamiento del PS5 y Xbox Series X|S. Sin embargo, parece que Nintendo no tiene pensado seguir este camino, ya que su presidente ha dejado en claro que se enfocarán por completo en el Switch 2.

Durante su más reciente reporte trimestral, Nintendo reveló que el Switch 2 ha vendido más de 10 millones de unidades, y el 84% de los usuarios corresponden a personas que ya tenían un Switch. De esta forma, la compañía está preparándose para enfocarse por completo en su nueva plataforma. Esto fue lo que comentó Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, al respecto:

“Actualmente, el 84 % de los usuarios de Nintendo Switch 2 provienen de Nintendo Switch. Este alto porcentaje demuestra que muchos consumidores que disfrutaron de Nintendo Switch están migrando sin problemas a Nintendo Switch 2, lo que nos permite mantener nuestra relación con ellos entre generaciones de plataformas.



Además, si analizamos cuándo estos consumidores comenzaron a jugar a Nintendo Switch, no observamos una concentración en ningún período específico. Los consumidores que compraron Nintendo Switch entre su lanzamiento en 2017 y el lanzamiento de Nintendo Switch 2 han migrado de forma uniforme a Nintendo Switch 2”.

El futuro del Switch

Con más de 154 millones de unidades, está claro que Nintendo no quiere dejar de lado a todos estos usuarios, pero sus más recientes datos dejan en claro que el público está dispuesto a transicional a la nueva consola. De esta forma, la compañía japonesa nos entregará más experiencias exclusivas para el Switch 2.

Si bien el Switch 2 tiene exclusivas como Mario Kart World y Donkey Kong Bananza, parte de la oferta de Nintendo esté año no ha dejado a los usuarios del Switch. Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4: Beyond son ejemplos de lanzamientos para dos generaciones. Por su parte, títulos como Breath of the Wild, Kirby and the Forgotten Land han recibido actualizaciones de paga para la nueva consola.

A la par, en el 2026 veremos Tomodachi Life: Living the Dream y Rhythm Paradise Groove tanto en Switch y Switch 2, mientras que títulos como Fire Emblem: Fortune’s Weave y Splatoon Riders se mantendrán como una exclusiva de la nueva consola. El próximo año será un periodo clave para este enfoque, y será interesante ver si hay más juegos en camino a la consola de 2017.

¿Y los third party?

Ahora, esta es la aproximación de Nintendo, quienes seguramente dejarán de publicar títulos en el Switch a partir del siguiente año. Sin embargo, esto no significa que este sea el fin del soporte para esta consola. Compañías como Square Enix, Bandai Namco y muchas más seguirán apoyando a la consola de 2017, y es que ellos aún le ven mucho valor a una plataforma con más de 154 millones de usuarios.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con el Switch en un futuro, pero todo indica a que Nintendo no pierde de vista su futuro. En temas relacionados, presidente de la Gran N habla sobre el estado de la compañía. De igual forma, la aplicación de Nintendo Store ya está disponible.

Nota del Autor:

Transicionar no siempre es un proceso rápido. Las compañías tienen que tomar en consideración múltiples factores para dejar de lado su viejo hardware. Sin embargo, parece que Nintendo no quiere perder un segundo más de lo necesario, y si bien aún le darán apoyo al Switch, no veremos algo como el siguiente Zelda llegando también a esta consola.

Vía: Nintendo