Nuevo vistazo a la siguiente película de Resident Evil

La nueva película de Resident Evil ya está en producción. Aunque aún hay muchos detalles que se desconocen sobre esta adaptación, una reciente filtración nos da más pistas sobre la historia original que veremos en esta ocasión. De esta forma, queda claro que estamos ante una producción bastante llamativa.

El rodaje de la adaptación comenzó a principios de este año en Praga, y ahora, gracias a The Prague Reporter, por fin tenemos el primer vistazo a esta producción. Aquí encontramos un set de grabaciones cubierto por completo por nieve, dejando en claro que visitaremos Raccoon City en una época que no ha sido explorada en los juegos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“En el barrio de Karlín, en Praga 8, se filmó una escena de acción con nieve, disparos, explosiones y conducción a alta velocidad del 29 de octubre al 2 de noviembre. Los residentes y visitantes que pasaban por la zona se encontraron con una ligera capa de nieve durante toda la semana, ya que la producción de Resident Evil se llevó a cabo principalmente durante la noche”.

FIRST LOOK: Zach Cregger’s RESIDENT EVIL has transformed Prague into a snowy Raccoon City, filming large-scale action sequences with gunfire, explosions, and stunt driving. ??



Una historia original

Notablemente, la nueva adaptación de Resident Evil no tomará como punto de partida algunos de los juegos de Capcom. En su lugar, esta producción nos ofrecerá una historia original, la cual le rendirá honor a la experiencia de los juegos. Esto ha dividido a la comunidad, con unos señalando que esto será un fracaso, mientras que otros están interesados por esta aproximación.

Esta cinta está a cargo de Zach Cregger, quien este año nos entregó Weapons. Esto también ha emocionado a varios fans del terror. Te recordamos que la nueva película de Resident Evil llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026. En temas relacionados, un remake de Resident Evil: Code Veronica ya estaría en camino. De igual forma, Capcom anuncia colaboración entre Resident Evil y BABYMETAL.

