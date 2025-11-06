    Gremlins 3 será una realidad con Steven Spielberg

    06/11/2025 11:20 a. m.

    Gremlins es un clásico de la década de 1980. Sin embargo, tras el estreno de la secuela, la propiedad entró en una larga pausa, apareciendo ocasionalmente en algunas producciones de Warner Bros., pero nunca siendo el centro de atención. Bueno, esto cambiará en un futuro, y es que Gremlins 3 será toda una realidad.

    Por medio de su junta de accionistas más reciente, Warner Bros. Discovery ha confirmado que Gremlins 3 es toda una realidad, y llegará a los cines el 19 de noviembre del 2027. Aunque los detalles de su historia y actores involucrados siguen siendo un misterio, dos legendarios cineastas están involucrados en este proyecto que apunta a ser un regreso en forma para la serie.

    Steven Spielberg está de regreso

    Notablemente, Gremlins 3 contará con la participación de Steven Spielberg, quien se une como productor por medio de Amblin Entertainment, su casa productora. De igual forma, Chris Columbus, escritor de la cinta original de 1984, asumirá el papel de productor y director en esta nueva entrega. De esta forma, queda claro que el proyecto está en muy buenas manos.

    A la par, Zach Lipovsky y Adam B. Stein, los directores de Final Destination: Bloodlines, se encargarán del guion, lo cual indica que Gremlins 3 estará enfocada al terror, similar a la cinta original, en lugar de la comedia oscura que vimos en la secuela. 

    Aunque muchos piensan que la serie de Gremlins ha permanecido en reposo por casi tres décadas, la realidad es que no hace muchos vimos su regreso. En el 2023 llegó Secretos de los Mogwai, una serie animada a cargo de Warner Bros. y Amblin, la cual cuenta con dos temporadas en HBO Max, y funcionó como una prueba para ver el interés público por esta propiedad.

    Recuerda, Gremlins 3 llegará a los cines el 19 de noviembre del 2027. En temas relacionados, ¿GTA tendrá una película? De igual forma, desmienten importante rumor sobre la serie de Harry Potter.

    Vía: The Hollywood Reporter 

    Etiquetas: , , , , , ,
