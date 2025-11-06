Nueva información desmiente importante rumor de la serie de Harry Potter

La serie de Harry Potter ha dado mucho de qué hablar. Desde su revelación, múltiples rumores han apuntado a una serie de cambios importantes en comparación con las obras originales. Sin embargo, todo parte de esta información filtrada no ha sido del todo cierta. Es así que HBO Max ha dado la cara y desmentido una de las supuestas novedades de esta adaptación.

Hace tiempo surgió el rumor de que la serie de Harry Potter tendría un narrador, esto para explicar los saltos en el tiempo y darle contexto a ciertas escenas, incluso se llegó a mencionar que Tom Turner sería el encargado de este papel. Sin embargo, fuentes cercanas a Deadline, provenientes de HBO Max, han señalado que este no será el caso. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La serie de 'Harry Potter' ha generado una buena cantidad de mitos en los últimos meses, pero aquí hay uno que podemos disipar: no tendrá un narrador. El rumor afirmaba que el actor británico Tom Turner había sido elegido como narrador de la serie. Pero fuentes de HBO han confirmado que no formará parte del reboot, que se estrenará en 2027”.

¿Tendremos nuevas escenas?

Con esta nueva información, queda claro que la serie de Harry Potter mantendrá una estructura narrativa similar a la que vimos en los libros y películas. Sin embargo, esto no significa que la producción no contará con escenas originales. Desde hace tiempo, filtraciones revelaron que, al menos la primera temporada, tendrá contenido completamente original.

Considerando que el primer libro de Harry Potter es algo corto, esto tiene sentido, y las filtraciones indican que las nuevas escenas le darán un mayor contexto a los eventos que ocurren en las novelas. Solo nos queda esperar al estreno de la serie en el 2027 para ver qué tanto agrega esta producción. En temas relacionados, KPop Demon Hunters tendrá una secuela. De igual forma, así le fue a Predator: Badlands en reseñas.

Vía: Deadline