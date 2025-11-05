Netflix confirma secuela de KPop Demon Hunter

KPop Demon Hunters es una de las más grandes sensaciones del año. La película animada de Sony fue un hito cuando llegó a Netflix, y rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial que dejó en claro el potencial de esta propiedad. De esta forma, no es una gran sorpresa escuchar que una secuela ya está en producción, aunque tendremos que esperar un poco para disfrutar de esta cinta.

De acuerdo con Variety, Sony y Netflix han logrado un acuerdo para crear una secuela de KPop Demon Hunters, la cual llegará a la plataforma de streaming en algún punto del 2029. Eso significa que tendremos que esperar cuatro años para tener una continuación, aunque considerando la calidad de la animación, esto tiene sentido.

Una espera larga

Recordemos que la división de animación de Sony es considerada una de las más aclamadas de los últimos años, a cargo de cintas como Into the Spider-Verse. Sin embargo, esto también significa que alcanzar los estándares que tienen toma algo de tiempo.

Considerando que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse aún está a dos años de distancia, el hecho de que la nueva cinta de KPop Demon Hunters tarde cuatro años en ser una realidad, suena como algo normal para este equipo. Lo interesante será ver qué hacen Sony y Netflix para mantener esta propiedad con vida en lo que llega la secuela.

En los últimos meses, KPop Demon Hunters ha tenido un par de relanzamientos en el cine, y sus responsables han realizado un par de apariciones en televisión. Sin embargo, no se descarta que veamos un par de producciones pequeñas en lo que llega la segunda película. Tan solo hay que ver lo que sucedió este Halloween para ver el impacto cultural que ha tenido esta cinta.

Recuerda, la secuela de KPop Demon Hunters llegará a Netflix en algún punto del 2029. En temas relacionados, puedes conocer más sobre esta película aquí. De igual forma, el final de Stranger Things sí llegará a los cines.

Vía: Variety