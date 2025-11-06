¿Grand Theft Auto tendrá una película

Grand Theft Auto es una de las propiedades más exitosas en la historia. El lanzamiento del nuevo juego se posiciona como un evento de suma importancia para la industria y la cultura en general. De esta forma, muchos se sorprendieron cuando Paramount reveló que están trabajando en una película inspirada por la serie de Rockstar, o al menos eso llegaron a creer muchos.

Hace unas horas, la cuenta de DiscussingFish sorprendió a muchos al revelar que Paramount está trabajando en una película live action de Grand Theft Auto, la cual llegará a la pantalla grande en algún punto del 2028. Sin embargo, esto no es cierto. Aunque su nombre es similar a un perfil enfocado a revelar información sobre Hollywood, DiscussingFish es una parodia. Así que no, GTA no tendrá una adaptación cinematográfica.

¿Una película de GTA?

Aunque la idea de una película de GTA es algo que ha estado en la mente de muchos, especialmente considerando que cada entrega nos presenta una historia criminal que bien podría llegar a la pantalla grande, por el momento no hay planes para hacer esto una realidad.

Al darse cuenta de que DiscussingFish es una cuenta parodia, muchos se decepcionaron, y expresaron su emoción por una posible película de GTA. Sin embargo, Rockstar ha dejado en claro que su serie se mantendrá como una experiencia interactiva, al menos por el momento. Considerando la popularidad que este tipo de adaptación tienen actualmente, no se descarta la posibilidad de que esta mentalidad cambie en un futuro.

Por lo mientras, solo nos queda esperar al 26 de mayo del 2026 para disfrutar de GTA VI en PS5 y Xbox Series X|S. En temas relacionados, Rockstar acusa a ex-empleados de filtrar información. De igual forma, por esta razón GTA no abandonará Estados Unidos.

Nota del Autor:

La idea de una película de GTA no tiene mucho sentido. Cuando hablamos de sus historias, Rockstar nos ofrece una narrativa bastante tradicional, y si bien esto significa que las aventuras criminales pueden trasladarse de mejor forma a otros medios, esto no es lo que hace especial a estas experiencias. Lo atractivo es el mundo abierto y el gameplay, algo que no funcionaría fuera de los videojuegos.

