    Rockstar acusa a ex-empleados de filtrar información de GTA VI

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/11/2025 10:02 a. m.

    Conforme nos acercamos al inevitable lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la situación en Rockstar va escalando. La semana pasada, la compañía despidió entre 30 y 40 empleados. Si bien en su momento se llegó a creer que este fue un movimiento para evitar un sindicato, Take-Two asegura que esta fue una medida fue tomada como consecuencia a la filtración de información.

    Los empleados que fueron despedidos tenían un Discord en donde también se encontraban miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña, o IWGB por sus siglas en inglés. De acuerdo con Take-Two, los trabajadores utilizaron foros públicos para compartir información confidencial de Rockstar. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

    “La semana pasada, tomamos medidas contra un pequeño grupo de personas que distribuían y discutían información confidencial en un foro público, lo cual infringe las políticas de nuestra empresa. Esto no guarda relación alguna con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato o participar en actividades sindicales”.

    ¿Filtración o sindicato?

    Aunque Take-Two asegura que los despidos están relacionados con la filtración de información confidencial, IWGB señala lo contrario. El sindicato ha mencionado que en el Discord solo se encontraba el personal de Rockstar y miembros de esta organización. De esta forma, acusan a la compañía de estropear cualquier intento de crear un sindicato. Esto fue lo que comentó Alex Marshall, jefe de IWGB, al respecto:

    “Rockstar sigue desviando la atención del verdadero motivo de estos despidos: temen que sus empleados, que trabajan arduamente, discutan en privado el ejercicio de sus derechos para lograr un entorno laboral más justo y una voz colectiva. La dirección demuestra que no le importan los retrasos de GTA 6 y que prioriza la represión sindical atacando precisamente a quienes crean el juego.

    En los últimos años, los ejecutivos de Rockstar se han beneficiado de 443 millones de libras esterlinas en desgravaciones fiscales, mostrando un total desprecio por la ley y el sustento de sus empleados. En todo momento, han priorizado las ganancias sobre los trabajadores y los aficionados a sus juegos.

    Los únicos empleados ajenos a Rockstar en el canal de Discord del sindicato eran los organizadores sindicales”.

    El sindicato de Rockstar

    Considerando la situación laboral en Rockstar, la idea de un sindicato es algo que probablemente suena atractivo para los empleados. Recordemos que el estudio se ha caracterizado por una cultura de crunch. Tomando en cuenta el próximo lanzamiento de GTA VI es probable que algunos trabajadores no quieran repetir la historia de Red Dead Redemption II, y tener una organización apoyándolos con mejores horas de trabajo y pagos de horas extra podría mejorar el estado en el que se encuentran.

    Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué dirección tomará Rockstar en este caso, y ver si un sindicato se puede formar para proteger a los empleados. Te recordamos que GTA VI llegará a PS5 y Xbox Series X|S el 26 de mayo del 2026. En temas relacionados, este es el nuevo contenido para GTA Online. De igual forma, esta es la razón por la cual la serie no abandonará Estados Unidos.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Es una situación complicada. Por un lado, Rockstar puede argumentar que discutir cualquier tema laboral en un foro puede ser considerado una filtración, pero también es probable que la compañía no quiera enfrentarse a un sindicato, especialmente con el lanzamiento de GTA VI en el horizonte. 

    Vía: IGN

    Etiquetas: , , , , , , , ,
    Sebastian Quiroz
    Sebastian Quiroz
    27 años. Editor en Atomix.vg. Consumidor de la cultura pop.
    Sigue a PrimoSebasWave en Twitter
    Rockstar acusa a ex-empleados de filtrar información de GTA VI
    Rockstar acusa a ex-empleados de filtrar información de GTA VI
    Ubisoft tendría más de un Rayman en desarrollo
    Ubisoft tendría más de un Rayman en desarrollo
    Demon Slayer: Castillo Infinito no llegará pronto a streaming
    Demon Slayer: Castillo Infinito no llegará pronto a streaming
    Nintendo quiere seguir comprando estudios de desarrollo
    Nintendo quiere seguir comprando estudios de desarrollo
    Surge polémica respecto a la serie de Harry Potter de HBO
    Surge polémica respecto a la serie de Harry Potter de HBO
    Miyamoto no sabe si Nintendo podrá crear un juego más exitoso que Mario Kart
    Miyamoto no sabe si Nintendo podrá crear un juego más exitoso que Mario Kart
    Anuncian programa de televisión de Overcooked
    Anuncian programa de televisión de Overcooked
    Revelan al actor de voz del hermano de Shanks de One Piece
    Revelan al actor de voz del hermano de Shanks de One Piece
    Nintendo se enfocará en el desarrollo para Switch 2
    Nintendo se enfocará en el desarrollo para Switch 2
    Terminator 2D: No Fate retrasa de nuevo su lanzamiento
    Terminator 2D: No Fate retrasa de nuevo su lanzamiento
    Nintendo pretende seguir con la producción de películas
    Nintendo pretende seguir con la producción de películas
    Miss Piggy de los Muppets tendrá su propia película
    Miss Piggy de los Muppets tendrá su propia película
    Más del 80% de los usuarios del Switch 2 ya tenían un Switch
    Más del 80% de los usuarios del Switch 2 ya tenían un Switch
    El PlayStation Portal ya es compatible con la nube
    El PlayStation Portal ya es compatible con la nube
    Nintendo lanza nueva aplicación de eShop en móviles
    Nintendo lanza nueva aplicación de eShop en móviles
    El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft
    El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft
    Actualización de Steam Deck deja bajar juegos con pantalla apagada
    Actualización de Steam Deck deja bajar juegos con pantalla apagada
    Presidente de Nintendo habla de los últimos resultados financieros
    Presidente de Nintendo habla de los últimos resultados financieros
    Walmart limitará la compra de productos Pokémon TCG
    Walmart limitará la compra de productos Pokémon TCG
    Habrá concierto sinfónico de Demon Slayer en México
    Habrá concierto sinfónico de Demon Slayer en México
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo