Rockstar acusa a ex-empleados de filtrar información de GTA VI

Conforme nos acercamos al inevitable lanzamiento de Grand Theft Auto VI, la situación en Rockstar va escalando. La semana pasada, la compañía despidió entre 30 y 40 empleados. Si bien en su momento se llegó a creer que este fue un movimiento para evitar un sindicato, Take-Two asegura que esta fue una medida fue tomada como consecuencia a la filtración de información.

Los empleados que fueron despedidos tenían un Discord en donde también se encontraban miembros del Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña, o IWGB por sus siglas en inglés. De acuerdo con Take-Two, los trabajadores utilizaron foros públicos para compartir información confidencial de Rockstar. Esto fue lo que comentó la compañía al respecto:

“La semana pasada, tomamos medidas contra un pequeño grupo de personas que distribuían y discutían información confidencial en un foro público, lo cual infringe las políticas de nuestra empresa. Esto no guarda relación alguna con el derecho de las personas a afiliarse a un sindicato o participar en actividades sindicales”.

¿Filtración o sindicato?

Aunque Take-Two asegura que los despidos están relacionados con la filtración de información confidencial, IWGB señala lo contrario. El sindicato ha mencionado que en el Discord solo se encontraba el personal de Rockstar y miembros de esta organización. De esta forma, acusan a la compañía de estropear cualquier intento de crear un sindicato. Esto fue lo que comentó Alex Marshall, jefe de IWGB, al respecto:

“Rockstar sigue desviando la atención del verdadero motivo de estos despidos: temen que sus empleados, que trabajan arduamente, discutan en privado el ejercicio de sus derechos para lograr un entorno laboral más justo y una voz colectiva. La dirección demuestra que no le importan los retrasos de GTA 6 y que prioriza la represión sindical atacando precisamente a quienes crean el juego.



En los últimos años, los ejecutivos de Rockstar se han beneficiado de 443 millones de libras esterlinas en desgravaciones fiscales, mostrando un total desprecio por la ley y el sustento de sus empleados. En todo momento, han priorizado las ganancias sobre los trabajadores y los aficionados a sus juegos.



Los únicos empleados ajenos a Rockstar en el canal de Discord del sindicato eran los organizadores sindicales”.

El sindicato de Rockstar

Considerando la situación laboral en Rockstar, la idea de un sindicato es algo que probablemente suena atractivo para los empleados. Recordemos que el estudio se ha caracterizado por una cultura de crunch. Tomando en cuenta el próximo lanzamiento de GTA VI es probable que algunos trabajadores no quieran repetir la historia de Red Dead Redemption II, y tener una organización apoyándolos con mejores horas de trabajo y pagos de horas extra podría mejorar el estado en el que se encuentran.

Por el momento, solo nos queda esperar para ver qué dirección tomará Rockstar en este caso, y ver si un sindicato se puede formar para proteger a los empleados. Te recordamos que GTA VI llegará a PS5 y Xbox Series X|S el 26 de mayo del 2026. En temas relacionados, este es el nuevo contenido para GTA Online. De igual forma, esta es la razón por la cual la serie no abandonará Estados Unidos.

Nota del Autor:

Es una situación complicada. Por un lado, Rockstar puede argumentar que discutir cualquier tema laboral en un foro puede ser considerado una filtración, pero también es probable que la compañía no quiera enfrentarse a un sindicato, especialmente con el lanzamiento de GTA VI en el horizonte.

Vía: IGN