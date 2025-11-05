Nintendo quiere seguir comprando estudios de desarrollo

Traen un enfoque muy distinto

Nintendo se encuentra en una etapa de éxito, ya que tanto sus consolas como videojuegos están teniendo ventas ideales, y eso se debe en gran parte a que talentosos estudios de desarrollo pusieron todas sus ideas en proyectos interesantes que van desde Mario Kart hasta Pikmin. Sin embargo, podría ser que en algún punto podrían verse abrumados de trabajo, y por esa razón la empresa debería considerar el añadir más equipos a sus filas.

La empresa ha dejado clara su intención de expandir su organización de desarrollo interno mediante la adquisición de nuevos estudios , según se detalla en su más reciente informe financiero. En el documento, disponible en la página 54, la compañía explica que destinará parte de sus fondos a “la adquisición de empresas de desarrollo para convertirlas en filiales”, así como a la ampliación de sus instalaciones y a la construcción del Centro de Desarrollo de la Sede Corporativa, Edificio n.º 2.

Este cambio de rumbo resulta especialmente interesante, ya que contradice parcialmente las declaraciones del año pasado, cuando Nintendo aseguraba preferir la “expansión orgánica” antes que comprar estudios externos. Sin embargo, la nueva estrategia parece apuntar a una postura más abierta y estratégica ante el creciente panorama competitivo del desarrollo de videojuegos.

Aunque la compañía no ha revelado posibles objetivos de compra, el movimiento ha despertado especulaciones sobre qué estudios podrían integrarse en el futuro. Algunos seguidores mencionan a MercurySteam, responsable del exitoso Metroid Dread, como un candidato ideal por su sólida relación con la empresa japonesa.

Por ahora, todo apunta a que Nintendo realizará más adquisiciones durante el próximo año fiscal, con el objetivo de fortalecer su capacidad creativa y mantener el alto nivel de calidad que ha caracterizado a sus franquicias históricas. También se habla de equipos como Good Feel, que tanto le han ayudado, o incluso Sora LTD., la cual fue creada por Masahiro Sakurai.

Vía: NL

Nota del autor: Puede ser de ayuda para agilizar algunos desarrollos. Espero que al menos a los de Metroid los metan a la empresa.