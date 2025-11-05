    Miyamoto no sabe si Nintendo podrá crear un juego más exitoso que Mario Kart

    05/11/2025 5:27 p. m.

    Nadie le va a quitar el lugar

    Hace poco se dieron los últimos informes financieros de Nintendo, donde se dieron resultados interesantes en torno a las consolas de la empresa, sobre todo Switch 2, la cual lleva un poco más de 10 millones unidades vendidas a lo largo del mundo, lo cual es buena señal. Y en cuanto a software, el líder no podía ser otro más que Mario Kart World, lo cual hace a muchos preguntarse si esta serie se va a mantener como la más vendida de la empresa o si podría ser superada en algún momento.


    El legendario Shigeru Miyamoto ha reconocido que no está seguro de que la gran N pueda crear un título que supere el éxito comercial de la saga de karts. Durante una reciente reunión con inversores, el creativo abordó la posibilidad de que la compañía desarrolle un juego para Switch 2 que logre vender más que la popular franquicia de carreras.

    Actualmente, Mario Kart 8 Deluxe está a punto de alcanzar los 70 millones de copias vendidas en Nintendo Switch, mientras que Mario Kart World, disponible para Switch 2, ya ha alcanzado 9,5 millones de unidades. Estas cifras consolidan a Mario Kart como la saga más exitosa en la historia de Nintendo en términos de ventas, superando incluso a nombres emblemáticos como The Legend of Zelda o Super Smash Bros.

    Miyamoto comentó que, aunque en Nintendo siempre trabajan bajo la idea de que no existen límites creativos, reconoce que superar el fenómeno que representa Mario Kart será un desafío enorme. “Incluso nosotros no estamos seguros de poder crear algo que lo destrone”, habría afirmado durante el encuentro.

    La declaración refuerza el estatus de la serie como uno de los pilares más rentables y queridos del catálogo de Nintendo. Con su mezcla de diversión accesible, jugabilidad competitiva y constante innovación, la saga sigue siendo un referente dentro del entretenimiento digital, incluso más de una década después de su último lanzamiento principal.

    Vía: GN

    Nota del autor: Es obvio que para Switch se mantendrá como el título más vendido. Ya viene Black Friday, por lo que esos números van a subir rápido.

