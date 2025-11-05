    Anuncian programa de televisión de Overcooked

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS05/11/2025 4:47 p. m.

    El caos va a la pantalla de TV

    Hace algunos años atrás el videojuego Overcooked se convirtió en el favorito de muchos si hablamos de multijugador local, con este frenetismo al momento de crear los más deliciosos platillos, llevarlos a los clientes, cobrar por el servicio, lavar trastes y que este ciclo se repita. El éxito de la saga ha sido tan querido que al poco tiempo se lanzó una secuela; y ahora, hay más noticias en torno a su expansión a otros medios de entretenimiento.

    El aclamado videojuego dará el salto a la pantalla con una adaptación en formato de reality show competitivo, fruto de una colaboración entre A24 y Netflix. El proyecto busca trasladar el caos y la adrenalina de las cocinas virtuales del juego a un entorno real, con participantes que deberán cocinar bajo presión extrema para impresionar al jurado antes de que “los clientes se marchen furiosos”.

    El programa se inspirará en la dinámica del popular título de Ghost Town Games, en el que equipos de uno a cuatro jugadores preparan y sirven una amplia variedad de platos en escenarios llenos de obstáculos y desafíos. La premisa del reality seguirá esta esencia, combinando habilidad, trabajo en equipo y mucho humor, en un formato que promete capturar el espíritu frenético y divertido que hizo tan exitoso al videojuego.

    Entre los productores ejecutivos figuran Gemma Langford, Oli De-Vine y Phil Duncan, creadores del juego original, junto con el estudio A24, conocido por su enfoque innovador en el cine y la televisión. La serie marcará el primer concurso de telerrealidad de A24, lo que aumenta la expectación entre los fans del estudio y de la franquicia.

    Overcooked y su secuela han vendido millones de copias en todo el mundo, consolidándose como uno de los títulos cooperativos más queridos de los últimos años. Con esta nueva adaptación, Netflix y A24 buscan ofrecer una experiencia tan caótica y divertida como el propio juego, donde cada segundo en la cocina cuenta. Aunque probablemente no llegue a ser tan gracioso como el juego.

    Vía: GN

    Imagen

    Nota del autor: Quizá el formato no sea el adecuado. Aunque si les ponen un cronómetro podría ser divertido de ver.



    Etiquetas: , , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    Anuncian programa de televisión de Overcooked
    Anuncian programa de televisión de Overcooked
    Revelan al actor de voz del hermano de Shanks de One Piece
    Revelan al actor de voz del hermano de Shanks de One Piece
    Nintendo se enfocará en el desarrollo para Switch 2
    Nintendo se enfocará en el desarrollo para Switch 2
    Terminator 2D: No Fate retrasa de nuevo su lanzamiento
    Terminator 2D: No Fate retrasa de nuevo su lanzamiento
    Nintendo pretende seguir con la producción de películas
    Nintendo pretende seguir con la producción de películas
    Miss Piggy de los Muppets tendrá su propia película
    Miss Piggy de los Muppets tendrá su propia película
    Más del 80% de los usuarios del Switch 2 ya tenían un Switch
    Más del 80% de los usuarios del Switch 2 ya tenían un Switch
    El PlayStation Portal ya es compatible con la nube
    El PlayStation Portal ya es compatible con la nube
    Nintendo lanza nueva aplicación de eShop en móviles
    Nintendo lanza nueva aplicación de eShop en móviles
    El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft
    El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft
    Actualización de Steam Deck deja bajar juegos con pantalla apagada
    Actualización de Steam Deck deja bajar juegos con pantalla apagada
    Presidente de Nintendo habla de los últimos resultados financieros
    Presidente de Nintendo habla de los últimos resultados financieros
    Walmart limitará la compra de productos Pokémon TCG
    Walmart limitará la compra de productos Pokémon TCG
    Habrá concierto sinfónico de Demon Slayer en México
    Habrá concierto sinfónico de Demon Slayer en México
    Empresa dueña de Movistar dejará de operar en México y Latinoamérica
    Empresa dueña de Movistar dejará de operar en México y Latinoamérica
    Los Juegos Olímpicos terminan su trato con los Esports
    Los Juegos Olímpicos terminan su trato con los Esports
    Importante patente de Nintendo en caso contra Palworld es reevaluada
    Importante patente de Nintendo en caso contra Palworld es reevaluada
    Anuncian los juegos que llegan a Game Pass en noviembre 2025
    Anuncian los juegos que llegan a Game Pass en noviembre 2025
    Desarrolladores acusan a Steam de monopolio en PC
    Desarrolladores acusan a Steam de monopolio en PC
    El parlamento británico entra en debate con la campaña de Stop Killing Games
    El parlamento británico entra en debate con la campaña de Stop Killing Games
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo