Anuncian programa de televisión de Overcooked

El caos va a la pantalla de TV

Hace algunos años atrás el videojuego Overcooked se convirtió en el favorito de muchos si hablamos de multijugador local, con este frenetismo al momento de crear los más deliciosos platillos, llevarlos a los clientes, cobrar por el servicio, lavar trastes y que este ciclo se repita. El éxito de la saga ha sido tan querido que al poco tiempo se lanzó una secuela; y ahora, hay más noticias en torno a su expansión a otros medios de entretenimiento.

El aclamado videojuego dará el salto a la pantalla con una adaptación en formato de reality show competitivo , fruto de una colaboración entre A24 y Netflix. El proyecto busca trasladar el caos y la adrenalina de las cocinas virtuales del juego a un entorno real, con participantes que deberán cocinar bajo presión extrema para impresionar al jurado antes de que “los clientes se marchen furiosos”.

El programa se inspirará en la dinámica del popular título de Ghost Town Games, en el que equipos de uno a cuatro jugadores preparan y sirven una amplia variedad de platos en escenarios llenos de obstáculos y desafíos. La premisa del reality seguirá esta esencia, combinando habilidad, trabajo en equipo y mucho humor, en un formato que promete capturar el espíritu frenético y divertido que hizo tan exitoso al videojuego.

Entre los productores ejecutivos figuran Gemma Langford, Oli De-Vine y Phil Duncan , creadores del juego original, junto con el estudio A24, conocido por su enfoque innovador en el cine y la televisión. La serie marcará el primer concurso de telerrealidad de A24, lo que aumenta la expectación entre los fans del estudio y de la franquicia.

Overcooked y su secuela han vendido millones de copias en todo el mundo , consolidándose como uno de los títulos cooperativos más queridos de los últimos años. Con esta nueva adaptación, Netflix y A24 buscan ofrecer una experiencia tan caótica y divertida como el propio juego, donde cada segundo en la cocina cuenta. Aunque probablemente no llegue a ser tan gracioso como el juego.

Vía: GN

Nota del autor: Quizá el formato no sea el adecuado. Aunque si les ponen un cronómetro podría ser divertido de ver.







