Surge polémica respecto a la serie de Harry Potter de HBO

Cambios que llegarían para mejor

El esperado reinicio televisivo de Harry Potter avanza con paso firme en HBO Max, pero no sin controversias de por medio. La plataforma prepara una nueva adaptación que promete ser más fiel a los libros de J.K. Rowling, dejando atrás la visión cinematográfica de Warner Bros. y apostando por un enfoque más literario y narrativo.

Sin embargo, las polémicas no se han hecho esperar. Tras las críticas por la elección de varios actores, el rediseño de elementos icónicos como el tren de Hogwarts e incluso las discusiones sobre la representación de Lord Voldemort , ahora el debate gira en torno a una decisión creativa más profunda: la inclusión de un narrador.

De acuerdo con información, la serie contará con una voz en off que guiará la historia, interpretada por Tom Turner (Cruella, Rebellion, Las confesiones de Frannie Langton). Este recurso busca recrear la atmósfera de los libros, donde la voz del narrador desempeñaba un papel crucial en el humor, la ironía y la descripción de los pensamientos de los personajes.

El movimiento ha dividido al fandom . Algunos seguidores celebran la decisión por su potencial para aportar coherencia y fidelidad al material original, mientras otros consideran que un narrador es innecesario en una serie visualmente poderosa. Por el momento, HBO Max no ha confirmado oficialmente el cambio , aunque diversas fuentes aseguran que el anuncio formal se realizaría en los próximos días.

Hasta este momento, las decisiones no han sido del todo aceptadas, sobre todo el actor que interpretará a Severus Snape. Sin embargo, hay quienes le tienen fe al proyecto.

Vía: VD

Nota del autor: Espero que haya escenas que nunca llegaron a las películas. La parte del narrador no está mal, los videojuegos lo tenían.