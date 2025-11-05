    Demon Slayer: Castillo Infinito no llegará pronto a streaming

    Este año en el cine de anime, Demon Slayer: Castillo Infinito se llevó las palmas si hablamos de crítica y también dinero, ya que se puede considerar como la cinta más popular de Japón de forma mundial, con millones de fans que asistieron a verla en las diferentes salas. Y ahora que ya pasó más de un mes de su salida, los fans esperan el lanzamiento en las plataformas de streaming, el cual al parecer no ocurrirá pronto.


    Tras el éxito en taquilla, se confirmó que la película permanecerá exclusivamente en cines durante todo 2025, sin llegar a plataformas digitales como Crunchyroll ni a servicios de renta o compra en línea. Sin embargo, la sorpresa llegó con un nuevo anuncio: el filme continuará siendo exclusivo de salas de cine también en 2026, según informó la cuenta oficial del anime en X.

    Esta estrategia rompe por completo con el modelo actual de distribución cinematográfica, en el que las producciones suelen debutar en plataformas de streaming apenas tres o cuatro meses después de su estreno en cines. En cambio, Demon Slayer apuesta por una experiencia tradicional y colectiva, incentivando al público a disfrutar la historia en la gran pantalla, incluso a costa de una espera prolongada.

    El movimiento tiene sentido desde una perspectiva comercial. Dada la magnitud del éxito global de la franquicia, Crunchyroll y Aniplex buscan maximizar las ganancias de taquilla, conscientes de la fidelidad de su base de fans. No obstante, esta decisión también representa un riesgo, al ir contra la corriente de consumo inmediato que domina la industria del streaming.

    A todo esto se suma la llegada de Demon: Castillo Infinito a China el 14 de noviembre de 2025. Si la película mantiene un desempeño sólido, podría proyectarse durante al menos tres meses en el país asiático, extendiendo su recorrido en cines hasta febrero de 2026. En total, la cinta acumularía alrededor de siete meses de exhibición internacional, un lapso que refuerza su ambición por convertirse en una de las películas de anime más taquilleras de la historia.

    Nota del autor: Para quienes estén impacientes siempre queda esa opción bucanera. Sin embargo, sería mejor esperar a páginas oficiales de streaming.

