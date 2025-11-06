    Tráiler confirma fecha para el DLC de Pokémon Legends: Z-A

    Aunque Pokémon Legends: Z-A llegó hace menos de un mes a Switch y Switch 2, pronto estará disponible su DLC de paga. De esta forma, The Pokémon Company ha dado a conocer un nuevo tráiler de esta expansión, la cual nos muestra varias novedades que dejan en claro que este contenido será algo imperdible para los fans.

    El nuevo tráiler de Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension revela que la Ciudad Lumiose se ha visto plagada por grietas dimensionales que ponen en peligro a sus habitantes. Aquí es donde Anya y Hoppa entran en acción. Con su ayuda podremos visitar una versión alterna de esta región y descubrir qué está sucediendo realmente. A la par, una cara muy conocida hará acto de presencia.

    De regreso a Lumiose 

    Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension no solo es una expansión para la historia, sino que también introduce nuevas Mega Evoluciones. Además de las versiones X e Y de Raichu, el tráiler confirma que Chimecho y Baxcalibur tendrán acceso a este poder especial. Afortunadamente, estos no serán los únicos, ya que más criaturas de bolsillo recibirán este tratamiento.

    Lamentablemente, la expansión no nos dará acceso a otras partes de Kalos. En Pokémon Legends: Z-A – Mega Dimension seguimos restringidos a Lumiose, solo que en esta ocasión tendremos la oportunidad de visitar una dimensión alterna de esta ciudad. Aquí encontraremos criaturas de bolsillo que no forman parte de la experiencia base, por lo que veremos varias novedades interesantes.

    Recuerda, Pokémon Legends: Z-A ya está disponible en Nintendo Switch y Switch 2, mientras que la expansión de Mega Dimension llegará el próximo 10 de diciembre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de este juego. De igual forma, Walmart limitará la compra de Pokémon TCG.

    Imagen

    Nota del Autor:

    Los DLC de Pokémon no solamente agregan más criaturas de bolsillo, sino que usualmente se alocan con la historia. Aunque por el momento no hay algo confirmado, sería interesante ver a las Ultra Beast. Estas son criaturas de otras dimensiones, por lo que bien podrían tener algún rol en esta expansión, aunque es probable que este no sea el caso.

    Vía: The Pokémon Company 

