    Ubisoft tendría más de un Rayman en desarrollo

    05/11/2025 7:50 p. m.

    Los fanáticos de la franquicia Rayman están bastante decepcionados con la franquicia dueña de la marca, Ubisoft, ya que han pasado varios años sin que se lance un videojuego nuevo, teniendo a lo mucho el DLC de Mario + Rabbids: Sparks of Hope en el que participa dicho personaje. Sin embargo, hace no tanto tiempo se confirmó que ya están trabajando en un nuevo proyecto gracias al aniversario de la saga, y habrá más sorpresas por ver.

    De acuerdo con información revelada durante la Paris Games Week 2025, la compañía francesa no solo trabaja en un nuevo título de gran presupuesto, sino que también tendría varios proyectos adicionales en desarrollo relacionados con el icónico héroe sin extremidades.

    La noticia surge en el marco del 30.º aniversario de la saga, celebración que Ubisoft ha acompañado con la apertura de una cuenta oficial dedicada al personaje, donde se han compartido detalles sobre su legado y posibles planes futuros. Según los medios, la compañía ha comenzado a ampliar su equipo de desarrollo para trabajar en este nuevo juego AAA, lo que sugiere que el proyecto se encuentra en una fase de expansión activa.

    Aunque todavía no se han dado a conocer detalles concretos sobre la jugabilidad, ambientación o plataformas de lanzamiento, Ubisoft confirmó su intención de revivir la franquicia y ofrecer nuevas experiencias para los fans del personaje, quien lleva años sin protagonizar una entrega principal desde Rayman Legends (2013).

    Por ahora, los seguidores deberán esperar a un anuncio oficial, pero todo apunta a que Rayman regresará con fuerza para celebrar tres décadas de historia, posiblemente marcando el inicio de una nueva era para uno de los personajes más emblemáticos del catálogo de Ubisoft. Es posible que sepamos un poco más en el evento de verano de 2026.

    Vía: NT

    Nota del autor: Este año Ubisoft mantuvo un perfil modesto, ya que no lanzó muchos juegos al mercado. Habrá que ver si en 2026 están renovados. 

