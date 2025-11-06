El crossbuy entre PS5 y PC podría ser posible

Podría ser una ventaja para la empresa

Desde hace años en PlayStation empezó a surgir una propuesta interesante, el crossbuy, el cual dejaba adquirir ciertos títulos y probar en dos productos de Sony sin gastar dos veces, lo cual estuvo muy presente cuando PS3 y PS Vita estaban disponibles a la par en el mercado. Pero después de que la portátil saliera del mercado ya no volvió a pasar, dejando a Microsoft libre esa función, pues los títulos de Xbox ya salen en PC al mismo tiempo, por lo que el rival ya estaría horneando un plan.

De acuerdo con varios reportes, Sony estaría preparando una nueva función de cross-buy entre PlayStation 5 y PC , similar a la estrategia que Xbox implementó hace casi una década. Como mencionamos, es una característica que permitiría a los jugadores disfrutar un mismo título en ambas plataformas con una sola compra, beneficiando directamente al consumidor.

La información proviene de un supuesto hallazgo en el sitio web oficial de PlayStation , donde se habrían detectado nuevos símbolos que hacen referencia al “Cross-Buy”, además de otros como un “modo eco”. El descubrimiento fue compartido por el usuario Amethxst y posteriormente analizado por un medio especializado, que inició su propia investigación para verificar la veracidad de los íconos recientemente añadidos.

El reconocido filtrador billbil-kun también confirmó la existencia de estos símbolos dentro de la PlayStation Network, específicamente en la sección “Acerca de”. Entre ellos figura una etiqueta llamada “crossbuy-tag”, lo que sugiere que Sony podría estar sentando las bases para un sistema de compra cruzada entre consolas y PC . Sin embargo, la compañía aún no ha realizado ningún anuncio oficial al respecto.

De concretarse, esta función podría aplicarse inicialmente a los títulos de PS Studios que han llegado o llegarán a Windows, permitiendo ejecutarlos en PC mediante una misma cuenta de PS Network. Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación, aunque los indicios apuntan a que Sony podría estar preparando una integración más profunda entre PS5 y PC de cara al futuro.

Vía: XTK

Nota del autor: Quizá sea la mejor manera de vender los juegos. Ya que varios no quieren hacer gasto doble.