    El crossbuy entre PS5 y PC podría ser posible

    TRENDING

    Por 0 COMENTARIOS06/11/2025 1:10 p. m.

    Podría ser una ventaja para la empresa

    Desde hace años en PlayStation empezó a surgir una propuesta interesante, el crossbuy, el cual dejaba adquirir ciertos títulos y probar en dos productos de Sony sin gastar dos veces, lo cual estuvo muy presente cuando PS3 y PS Vita estaban disponibles a la par en el mercado. Pero después de que la portátil saliera del mercado ya no volvió a pasar, dejando a Microsoft libre esa función, pues los títulos de Xbox ya salen en PC al mismo tiempo, por lo que el rival ya estaría horneando un plan.

    De acuerdo con varios reportes, Sony estaría preparando una nueva función de cross-buy entre PlayStation 5 y PC, similar a la estrategia que Xbox implementó hace casi una década. Como mencionamos, es una característica que permitiría a los jugadores disfrutar un mismo título en ambas plataformas con una sola compra, beneficiando directamente al consumidor.

    La información proviene de un supuesto hallazgo en el sitio web oficial de PlayStation, donde se habrían detectado nuevos símbolos que hacen referencia al “Cross-Buy”, además de otros como un “modo eco”. El descubrimiento fue compartido por el usuario Amethxst y posteriormente analizado por un medio especializado, que inició su propia investigación para verificar la veracidad de los íconos recientemente añadidos.

    El reconocido filtrador billbil-kun también confirmó la existencia de estos símbolos dentro de la PlayStation Network, específicamente en la sección “Acerca de”. Entre ellos figura una etiqueta llamada “crossbuy-tag”, lo que sugiere que Sony podría estar sentando las bases para un sistema de compra cruzada entre consolas y PC. Sin embargo, la compañía aún no ha realizado ningún anuncio oficial al respecto.

    De concretarse, esta función podría aplicarse inicialmente a los títulos de PS Studios que han llegado o llegarán a Windows, permitiendo ejecutarlos en PC mediante una misma cuenta de PS Network. Por ahora, todo permanece en el terreno de la especulación, aunque los indicios apuntan a que Sony podría estar preparando una integración más profunda entre PS5 y PC de cara al futuro.

    Vía: XTK

    Imagen

    Nota del autor: Quizá sea la mejor manera de vender los juegos. Ya que varios no quieren hacer gasto doble.

    Etiquetas: , , , , , , , , ,
    AldoLawson
    AldoLawson
    Músico que le quiso entrar a esto de los videojuegos
    Sigue a Aldo_Lawson1 en Twitter
    El crossbuy entre PS5 y PC podría ser posible
    El crossbuy entre PS5 y PC podría ser posible
    Rockstar acusa a ex-empleados de filtrar información de GTA VI
    Rockstar acusa a ex-empleados de filtrar información de GTA VI
    Tráiler confirma fecha para el DLC de Pokémon Legends: Z-A
    Tráiler confirma fecha para el DLC de Pokémon Legends: Z-A
    Ubisoft tendría más de un Rayman en desarrollo
    Ubisoft tendría más de un Rayman en desarrollo
    Demon Slayer: Castillo Infinito no llegará pronto a streaming
    Demon Slayer: Castillo Infinito no llegará pronto a streaming
    Nintendo quiere seguir comprando estudios de desarrollo
    Nintendo quiere seguir comprando estudios de desarrollo
    Surge polémica respecto a la serie de Harry Potter de HBO
    Surge polémica respecto a la serie de Harry Potter de HBO
    Miyamoto no sabe si Nintendo podrá crear un juego más exitoso que Mario Kart
    Miyamoto no sabe si Nintendo podrá crear un juego más exitoso que Mario Kart
    Anuncian programa de televisión de Overcooked
    Anuncian programa de televisión de Overcooked
    Revelan al actor de voz del hermano de Shanks de One Piece
    Revelan al actor de voz del hermano de Shanks de One Piece
    Nintendo se enfocará en el desarrollo para Switch 2
    Nintendo se enfocará en el desarrollo para Switch 2
    Terminator 2D: No Fate retrasa de nuevo su lanzamiento
    Terminator 2D: No Fate retrasa de nuevo su lanzamiento
    Nintendo pretende seguir con la producción de películas
    Nintendo pretende seguir con la producción de películas
    Miss Piggy de los Muppets tendrá su propia película
    Miss Piggy de los Muppets tendrá su propia película
    Más del 80% de los usuarios del Switch 2 ya tenían un Switch
    Más del 80% de los usuarios del Switch 2 ya tenían un Switch
    El PlayStation Portal ya es compatible con la nube
    El PlayStation Portal ya es compatible con la nube
    Nintendo lanza nueva aplicación de eShop en móviles
    Nintendo lanza nueva aplicación de eShop en móviles
    El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft
    El DLC de Dragon Ball Z llega a Minecraft
    Actualización de Steam Deck deja bajar juegos con pantalla apagada
    Actualización de Steam Deck deja bajar juegos con pantalla apagada
    Presidente de Nintendo habla de los últimos resultados financieros
    Presidente de Nintendo habla de los últimos resultados financieros
    Terminos y condicionesAviso de privavidadDeclaración de AccesibilidadPublicidad Contacto DirectorioPolítica Editorial
    Atomix

      © 2025

    Atomix
    Atomix Logo